Spanischunterricht vor Ort

In den frühen Morgenstunden hob die Maschine ab in Richtung Barcelona. Die erwartete Sonne versteckte sich bei der Landung zwar noch hinter dicken Regenwolken, aber schon die Fahrt mit dem Bus zur Unterkunft faszinierte jeden der jungen Reisenden. "Die wunderschöne Stadt Barcelona war auch noch im Regen schön. Der Weg führte uns am Meer entlang durch prächtige Landschaften. Wir erkundeten bei aufkommendem Sonnenschein in den ersten Tagen Calella, wanderten entlang der Küste etliche Kilometer und wir hatten natürlich täglich ausgiebigen Spanischunterricht, der mit einer Abschlussarbeit endete", erzählte die begleitende Lehrerin Ilona Greve. "Wir besuchten die Schule von Calella und stellten fest: Das Lernen in Spanien ähnelt dem Lernen zu Hause. Mit vielen spanischen Redewendungen im Gepäck machten wir uns auf zum Bahnhof unserer Gaststadt", so die Lehrerin weiter. Mit dem Zug ging es nach Blanes, die Fahrkarten für diesen Ausflug erwarben die Schüler selbstständig in der Sprache des Gastlandes. Überhaupt war zu beobachten, dass die Schülergruppe in der Verständigung immer sicherer wurde, sich in der Landessprache durchfragte oder Erkundigungen einzog. In Blanes besuchten die Kids einen wunderschönen Hafen und einen botanischen Garten. Höhepunkt der Reise war ein Tagesausflug nach Barcelona. Die "La Sagrada Familia" in ihrer ganzen Schönheit beeindruckte jeden von ihnen. Als der Busfahrer dann jedoch das Stadion des FC Barcelona ansteuerte, funkelte das Glück aus allen Augen der Teilnehmer. "Wir erhielten die Möglichkeit, das Gelände im und um das Stadion herum zu erkunden und fuhren dann vorbei am Olympiastadion, in dem 1992 die Olympischen Spiele ausgetragen wurden. Unser Aufenthalt in Barcelona endete am Plaza Cataluna", berichtet sie. Hier konnte die Sprachreisegruppe in einem Meer von Menschen und Tauben verweilen und noch viele tolle Eindrücke mitnehmen. "Die Reise endete schließlich mit einem wunderschönen Folkloreabend mit einer spanischen Modeschau und einer glücklichen Gruppe, bevor es - etwas traurig, weil die Zeit so schnell verging - wieder in den Flieger in Richtung Berlin ging".