Panik-Szenen beim Public Viewing in Turin

Turin (dpa) In Turin ist beim Public Viewing während des Champions-League-Finals zwischen Juventus Turin und Real Madrid nach Medienberichten Panik ausgebrochen. Zahlreiche Fans des italienischen Clubs seien am Abend von dem zentralen Platz San Carlo weggerannt, berichtete die italienische Nachrichtenagentur Ansa. Es gebe wohl auch Verletzte. Einige seien im Gedränge weggerissen worden. Die Polizei sei vor Ort, um die Lage unter Kontrolle zu bringen. Möglicherweise war ein falscher Alarm Ursache für die Panik, so Ansa.