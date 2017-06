Lastwagen auf Londoner Brücke in Fußgänger gefahren

artikel-ansicht/dg/0/

London (dpa/MOZ) In London ist ein Lieferwagen am Samstagabend auf der London Bridge in eine Gruppe von Fußgängern gefahren. Mehrere Menschen lagen verletzt auf der Brücke und wurden bereits behandelt. Bewaffnete Polizei ist vor Ort. Die Polizei twitterte, das Gebiet solle gemieden werden. Die Brücke wurde komplett gesperrt. Ob es sich um eine Terrorattacke handelt, ist zunächst unklar. Aktuell werden zwei weitere Vorfälle gemeldet, in Vauxhall und am Borough-Markt. Laut BBC suche die Polizei derzeit nach drei Verdächtigen. Augenzeugen berichten, dass die Polizei Schüsse abgegeben hätte.