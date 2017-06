Finanziell und personell gut aufgestellt

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (red/pat) Der Tierschutzverein "Tierheim Falkensee und Umgebung" hat während der jüngsten Mitgliederversammlung einen neuen Vorstand mit bekannten Gesichtern gewählt. So wurden die bisherigen Vorsitzenden Dr. Heike Wegner und Rico Lange in ihren Ämtern bestätigt. Neuer Kassenwart ist nun Peter Battige. Zudem wurden Gabriele Brückner als Schriftführerin und Alina Keinath als Beisitzerin gewählt.

Der neue alte Vorstand hat sich ausdrücklich sowohl bei den jetzt ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern, Claudia Müller, Rosemarie Kersten und Nikola Schiefke, als auch bei den zahlreichen aktiven Vereinsmitgliedern für die hervorragende Leistung in der vergangenen zeit bedankt. "Neben meinen Kollegen im Vorstand haben wir auch ein tolles Team an Ehrenamtlern, die den bisherigen Erfolg wesentlich ermöglicht haben", so der 1. Vorsitzende Rico Lange.

Auch ansonsten ist der Tierschutzverein gut aufgestellt. Bei einem Mitgliederstand von mittlerweile 242 Akteuren, ein deutlicher Anstieg, hätten sich auch die Mitgliedsbeiträge um rund 25 Prozent erhöht. Noch beeindruckender sei die Entwicklung bei den Gesamteinnahmen, die um fast 43 Prozent auf rund 172.600 gestiegen seien. Demgegenüber stehen Ausgaben in Höhe von etwa 174.100 Euro. Geradezu explodiert seien zudem die Anhängerzahlen bei Facebook, hier ist eine Zunahme um 68 Prozent zu verzeichnen.

Auch andere Erfolge könnten sich sehen lassen: "Vollzeitfachangestellte haben das Qualitätsniveau im tierpflegerischen Alltag erheblich ansteigen lassen. Auch notwendige bauliche Maßnahmen konnten durchgeführt werden und haben dazu beigetragen, dass mehr Tiere aufgenommen und in ein liebevolles neues Zuhause vermittelt werden konnten. Insgesamt leben aktuell 35 Katzen, sechs Hunde im Tierheim. Die veterinäramtliche Erlaubnis ist für 46 Katzen plus drei Kittenwürfe sowie für zwölf Hunde ausgelegt. Besonders stolz ist der Verein auf die Gründung der Jugendgruppe, die es so in keinem anderen angeschlossenen Verein des Bundeslandes gibt", so Lange weiter.

Der Vorstand möchte nun eigenen Angaben zufolge an die bisherigen Erfolge weiterführen und noch verbessern. Dabei soll verstärkt auf Öffentlichkeitsarbeit, die Steigerung des Images und der Popularität und transparente Arbeit der Vorstandsmitglieder gesetzt werden.

Weiterhin soll die Zusammenarbeit mit anderen Tierschutzvereinen und Tierheimen fortgeführt werden, ebenso wie die gute Zusammenarbeit mit dem Landkreis Havelland. "Das wichtigste Thema für den Verein aber wird immer der Tierschutz sein. Auch in Zukunft soll darum verstärkt Tierschutzaufklärungsarbeit geleistet und die Kastration freilebender Katzen noch massiver unterstützt werden."