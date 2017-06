artikel-ansicht/dg/0/

Nauen/Potsdam (MOZ) Ein 55-jähriger Nauener ist auch in zweiter Instanz verurteilt worden, weil er auf einer Demonstration gegen den Bau eines Asylbewerberheimes im Mai 2015 den verbotenen Hitlergruß gezeigt hatte. Auch der derzeit in Untersuchungshaft sitzende Nauener Ex-NPD-Chef Maik Schneider, den er überraschend als Zeugen benannt hatte, konnte ihm bei der Verhandlung am vergangenen Montag vor dem Landgericht Potsdam nicht helfen. Rechtskräftig ist das Urteil aber noch nicht.

Das Gericht sah es dabei als erwiesen an, dass der Nauener aus einer Demonstration heraus mindestens zwei Mal "den Hitlergruß entboten" hat. Das hätten zwei Polizisten, die als Zeugen gehört worden waren, "klipp und klar ausgesagt". Der Angeklagte und sein Verteidiger hatten auf Freispruch plädiert - und waren damit wie in der erstinstanzlichen Verhandlung, die im Mai 2016 am Amtsgericht Nauen stattgefunden hatte, gescheitert.

Damals sollte der Angeklagte 90 Tagessätze á 15 Euro als Geldstrafe bezahlen. Gegen dieses Urteil legte er Berufung ein, die nun verhandelt wurde. Die beiden Polizisten, die vor Gericht aussagten, waren vor zwei Jahren als "Anti-Konflikt-Team" mit dem Demonstrationszug mitgelaufen. Besonders einer der Polizisten konnte vor Gericht noch eine brauchbare Erinnerung präsentieren. Im Rahmen von Sprechchören seien auch die Arme mit der Faust nach oben gereckt worden. Zwei-, dreimal sei dabei aber ein deutlicher Hitlergruß, mit ausgestreckter, flacher Hand zu sehen gewesen. "Deutlicher kann man ihn nicht machen", sagte der Polizist.

Seine Kollegin konnte sich außer an die strafbare Aktion an nichts erinnern - weder zu dem, was auf der Demonstration gerufen worden war, noch über die Anzahl der Mitläufer. Sie bezog sich auf ihre schriftlichen Vermerke von damals und sagte auf Nachfrage des Verteidigers selbstbewusst: "Wenn wir das so geschrieben haben, dann war das so." In der Folge gaben die Polizisten eine Beschreibung an die Kollegen, die daraufhin ein Foto von dem Angeklagten machten.

Der wiederum erfuhr erst nach etwa drei Monaten von dem Strafverfahren und habe sich "richtig erschrocken". Sein Anwalt trug vor, dass der Nauener nur den rechten Arm rhythmisch bewegt habe zu verschiedenen Parolen und außerdem eine Wasserflasche in der Hand gehabt habe. Da sei kein Hitlergruß gewesen, und es sollte auch nicht so verstanden werden - eine Einlassung, der das Gericht keinen Glauben schenkte. Auch die Meinung seines Anwalts, dass man wie in wikipedia beschrieben die Hacken zusammenschlagen und eine Grußformel sprechen müsste, teilte es offenbar nicht.

Am Standpunkt des Gerichts konnte auch der ehemalige Nauener NPD-Stadtverordnete Maik Schneider nichts ändern, der aus der Untersuchungshaft vorgeführt worden war. Schneider, der wegen Brandstiftung der als Asylbewerberunterkunft geplanten Nauener Sporthalle im Sommer 2015 und anderer Taten zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt worden ist und dagegen Revision eingelegt hat, hatte die Demonstration damals angemeldet.

Der Angeklagte sagte, er hätte Schneider gebeten, etwas auf ihn aufzupassen, weil er Angst vor Gewalt habe. Ergiebig war Schneiders Aussage aber nicht. Den Nauener habe er "mal gesehen", aber keinen persönlichen Kontakt gehabt. Um welche Demonstration es ging, konnte er schon nicht mehr zuordnen - er habe damals einige angemeldet. Der Verteidiger wollte von Schneider noch wissen, ob er mal gesehen habe, dass jemand den Hitlergruß zeigt. Das denke er nicht, sagte Schneider. Aber wenn, dann wären Sie eingeschritten?, insistierte der Verteidiger. Schneider machte eine kurze Pause - und gab an, dass er dann wohl etwas gesagt hätte. Die 90 Tagessätze Geldstrafe, vergleichbar mit einer dreimonatigen Freiheitsstrafe, haben Bestand, wenn der Nauener nicht Revision zum Oberlandesgericht einlegt.

Dabei wurde ihm erschwerend seine Vorstrafen ganz anderer Natur angerechnet: Wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger und Widerstandsunfähiger saß der 55-Jährige, der seit 1993 weitgehend von staatlicher Unterstützung lebt, mehrere Jahre im Gefängnis.