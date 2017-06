Augenzeugen: Drei Männer aus Täterfahrzeug gesprungen

artikel-ansicht/dg/0/

London (dpa) Nach Augenzeugenberichten soll ein Lieferwagen zunächst in eine Menschenmenge auf der London Bridge gefahren sein. Dann seien drei Männer aus dem Fahrzeug gesprungen und hätten Personen mit Messern attackiert, zitierte der britische Sender BBC in der Nacht zum Sonntag die Augenzeugen weiter. Die Männer seien in Richtung der Southwark-Kirche gelaufen. Mehrere Menschen sind laut Polizei ums Leben gekommen.