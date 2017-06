Elis trifft als Bester 68 Scheiben

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Mit nur 19 aktiven Trapschützen veranstaltete die Schützengilde PCK bei herrlichem Sommerwetter die Kreismeisterschaft. An den Start gingen eine Frau, 17 Uckermark-Herren und ein Gastschütze aus München, die je drei Serien auf 25 Scheiben in die Wertung der jeweiligen Altersklassen brachten. Vier Schwedter qualifizierten sich für die Landesmeisterschaft in Frankfurt (Oder): Michael Jordan, Jochen Müller, Marko Heyne und Claudius Heyne. Die besten Schützen des Tages kamen wieder aus Prenzlau. Mit 68 von maximal möglichen 75 Treffern war Frank Elis am treffsichersten.