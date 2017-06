Öffentliches Klo für Behinderte am Busbahnhof

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Wer auf den Rollstuhl angewiesen ist und nach Seelow kommt, finde keine öffentliche Toilette, beklagen Christel und Uwe Bauch aus Küstrin-Kietz. In Einrichtungen im Zentrum käme man mit einem Rollstuhl oft nicht durch die Türen. Bei ihrem jüngsten Besuch in der Kreisstadt hätten sie in der Tankstelle in der Diedersdorfer Straße die Rettung gefunden, obwohl auch dort das WC nicht behindertengerecht ist. Familie Bauch fragt, ob beim Umbau des alten Kaufhauses auch an behindertengerechte Toiletten gedacht werde. Das verneinte Bauamtsleiter Jörg Krüger auf MOZ-Anfrage. "Dort wird keine öffentliche Toilette eingebaut", sagte er.