Trabi-Parade von Frankfurt nach Slubice

Frankfurt/Slubice (MOZ) Am Sonnabend kommender Woche findet in Frankfurt das erste deutsch-polnische Trabi-Treffen statt. Es ist Bestandteil des studentischen Kunstfestivals "Unithea". Das Treffen beginnt um 12 Uhr auf dem Marktplatz in Frankfurt. Nach der Begrüßung startet die Trabi-Parade. Diese führt mit musikalischer Begleitung durch die Magistrale und dann über die Oder nach Slubice. Dort werden die Trabis in der Fußgängerzone ulica Jednosci Robotniczej direkt hinter der Stadtbrücke aufgestellt und das schönste Fahrzeug gewählt. Bis zum Abend gibt es ein Fußballturnier, Theater und abends Kino unter freiem Himmel sowie Live-Musik.