Eberswalde (MOZ) Eberswalde (bag) Wer den Trendsport Nummer eins aus Amerika, American Football, einmal live erleben möchte, der hat dazu an diesem Wochenende in Eberswalde Gelegenheit. Am Sonntag empfangen die Eberswalder Warriors zum Heimspiel die Stralsund Pikes. Los geht es um 15 Uhr auf dem Sportplatz am Wasserturm in Eberswalde-Finow.