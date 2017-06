Lächeln mit dem Polizisten

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Den Internationalen Zeichenwettbewerb haben Kinder in Schwedt 1967 erfunden. Jetzt wird der Wettbewerb 50 Jahre alt. Zu seinen Mitgestaltern von Anfang an gehört die einstige Kunsterzieherin Ingrid Becker-Didschuneit.

Der Internationale Zeichenwettbewerb von zählt deutschlandweit zu den wichtigsten Mal- und Zeichenwettbewerben, an denen sich Kinder und Jugendliche beteiligen. Das Besondere am Schwedter Wettbewerb: Mädchen und Jungen aus aller Welt machen mit.

Den ersten Wettbewerbsaufruf 1967 haben Kinder der Wochenend-Arbeitsgemeinschaft Malen und Zeichnen geschrieben und von Hand vervielfältigt und gestaltet. Zum Mitmachen aufgerufen waren damals jene Kinder, die in Ländern entlang der Erdölleitung Freundschaft lebten. Diese Pipeline verband die damalige Sowjetunion mit Schwedt.

Die junge Chemiearbeiterstadt an der Oder war in den 1960er-Jahren im Aufbau begriffen. Wohnhäuser und Schulen schossen in die Höhe. Das Durchschnittsalter der Stadt lag bei 27 Jahren. Schüler von Ingrid Becker-Didschuneit waren traurig, wenn der Zeichenunterricht beendet war. "Sie haben sich so reingekniet ins Malen", erinnert sich die Lehrerin. Doch weil an den Schulen wegen der hohen Kinderzahl Platzmangel herrschte, wurde auch am Nachmittag unterrichtet. Deshalb erfand das Lehrer-Ehepaar Didschuneit die Wochenend-Arbeitsgemeinschaft. Sie öffneten dafür jeden Sonnabend ihr eigenes Wohnzimmer. "Wir haben einfach den Teppich aufgerollt."

Zu den Kindern dieser Arbeitsgemeinschaft gehörte Jan Obermüller, der heute in Chemnitz lebt. Er hat als Neunjähriger ein Bild mit einem Verkehrspolizisten gemalt. Dieses Bild ist jetzt Motiv für ein Werbeplakat zum 50. Wettbewerbsjubiläum geworden. Ingrid Becker-Didschuneit hat sich ein Exemplar gesichert und streicht es auf ihrem Wohnzimmertisch glatt. "Ich hätte nie gedacht, dass der Wettbewerb einmal 50 Jahre alt wird", sagt die ehemalige Kunsterzieherin. "Ohne die begeisterungsfähigen Kinder wäre das nicht möglich gewesen."

Im April hat es in der Galerie am Kietz eine Ausstellung mit Mal- und Zeichenarbeiten aus 50 Jahren Wettbewerb gegeben. Zur Eröffnung war auch Jan Obermüller gekommen. Das Wiedersehen mit ihm und anderen Schülern von einst war für Ingrid Becker-Didschuneit bewegend. Ein ganzes Leben lag zwischen den Anfängen des Wettbewerbs und dieser Ausstellung.

Von Anfang an ist es ein Markenzeichen des Wettbewerbs, dass die schönsten Einsendungen öffentlich gezeigt werden. Jedes Jahr wählt eine Jury die interessantesten Bilder für eine neue Ausstellung aus.

"Die Stellagen für die erste Ausstellung waren wilde Gestänge, die freiwillige Lehrer, zum Beispiel Werklehrer, zusammengeschweißt haben. So etwas gab es ja nicht zu kaufen. Überhaupt wurde dieser Wettbewerb von Schwedter Kunsterziehern und ihren Schülern getragen", erinnert sich Ingrid Becker-Didschuneit. Eine intensive freiwillige Arbeit nach Schulschluss sei das gewesen.

Der Förderverein der Musik- und Kunstschule Schwedt sorgt dafür, dass die Idee des Wettbewerbs bis heute weiter lebt. Im September gibt es eine neue große Bilderschau.