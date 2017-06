Deppen, Blogger und ganz viel Herzblut

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1578802/

Fachkundige Unterstützung erhalten die Mädchen und Jungen dabei nicht nur von Lehrerin Juliane Mirek, sondern auch von Kunstpädagogin Maja Dietrich-Hoche, die die künstlerische Leitung übernommen hat. Seit Mitte Mai befindet sich das Projekt, das auf drei Säulen steht, in der praktischen Realisierung.

65 Sechstklässler aus drei Klassen und 20 Migrantenkinder haben sich gemeinsam ans Werk gemacht. Sie entwickelten ein Schullogo, das den Fisch, der gern im Schwarm unterwegs ist und doch sehr individuell schillert, aufnimmt. Entdeckt hat das Symbol der Streetart-Künstler Mark Straeck, der ein Bauelement an der Neubauschule fand, das einem Fisch ähnelt. In Schablonen und mit leuchtenden Farben trugen die Kinder in einem zweiten Vorhaben das neue Schullogo und ihre individuellen Stempel auf die graue Betonmauer auf, die das Areal der Grundschule zur Landesstraße hin abgrenzt. Die Ergebnisse sind noch nicht vollendet, aber auf dem 70 Meter langen Band schon gut zu sehen.

In einem dritten Vorhaben entwickelten einige der Sechstklässler kleine Filme. Dazu zeichneten sie mit Illustratorenstiften Bilder.Die zeigen in leuchtenden Farben und fröhlicher Manier, was die Mädchen und Jungen den Großen mal erklären wollen.

Kunstpädagogin Maja Dietrich-Hoche von der Firma School Colors aus Potsdam schildert: "Wir haben ,Erklär mir deine Welt' schon mit älteren Menschen gemacht, die jüngeren Generationen ihre Sicht auf die Welt erläutern, Begriffe, die heute fast unbekannt sind. Nun wollten wir das gemeinsam mit den Rollenhagen-Schülern andersherum tun." Am Ende kommen drei Drei-Minuten-Filme heraus. Am Freitag sprechen unter anderem Someja Sulijc und Lennard Behrendt die Texte ein. Während die 43-jährige Kunstpädagogin mit den Fingern den Start anzeigt, den Kinder die Angst vor der eigenen Stimme nimmt, gehen der Elfjährige und die Zwölfjährige ausgesprochen routiniert zu Werke. Sind die Filme in vier bis sechs Wochen fertig, dann erfahren die "Alten" auch, was Deppen so ist, nämlich eine Bewegung, die gut ankommt. Dissen heißt, jemanden zu ärgern. Pranken ist ein fieses Spiel. Mit viel Herzblut sind die Kinder dabei, um ihre Sprache verständlich und mit Augenzwinkern herüberzubringen.

Wenn sich am 18. Juli alle Rollenhagen-Schüler zum Schuljahresabschluss einfinden - 18 Uhr in der Turnhalle - dann werden auch die Filme vorgeführt. Möglich wurde das 4200 Euro teure Gesamtvorhaben durch Spenden, die der Rotary Club Bernau zu einem großen Teil stiftete, 500 Euro gab der Schulförderverein dazu. Auch das Brandenburger Kultusministerium und die Plattform für kulturelle Bildung unterstützen das Herstellen der Trickfilme.