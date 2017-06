Kein Ende der Huckel-Piste in Sicht

artikel-ansicht/dg/0/

Die kurze Filmsequenz lässt ahnen, was sich seit Wochen auf der L 36 zwischen Jahnsfelde und Behlendorf abspielt. Der Anhänger am Innenspiegel des Autos überschlägt sich fast. Tiefe Rinnen, geflickte Randbereiche und eine Straßenbreite, auf der Lkw im Begegnungsverkehr nur im Schritttempo fahren können, sind der Alltag. In verschiedenen Beratungen, auch im Kreistag, wurde der katastrophale Zustand kritisiert und Lösungen gefordert.

Die beiden Landtagsabgeordneten kennen die Strecke bestens, fahren sie auch ohne Umleitung wöchentlich mehrmals, weil sie Zubringer zur Autobahn in Fürstenwalde ist. "Es muss etwas passieren", sagt Kristy Augustin. Parteiübergreifend hat sie mit Bettina Fortunato die Initiative ergriffen. Die Frauen haben nicht nur Firmen- und Verwaltungschefs sowie Bürgermeister eingeladen, sondern auch Vorstand Edgar Gaffry und Andreas Schade vom Landesbetrieb Straßenwesen. Dem obliegt die Baulast. Bettina Fortunato verliest die Antwort von Infrastrukturministerin Katrin Schneider (SPD) auf ihre Anfrage im Landtag. Die L 36 gehöre zum Grünen Netz, habe nur eine Belastung von 2058 Kfz am Tag und sei deshalb vorerst für einen grundhaften Ausbau nicht vorgesehen, heißt es im Schreiben. Mit dieser Antwort wollen sich die Abgeordneten nicht zufrieden geben. "Es muss eine Idee geben, die Straße in eine andere höhere Kategorie einzuordnen", sieht es Bettina Fortunato.

"Wir hatten schon verschiedene Firmen auf unserem Gelände, die dann angesichts der schlechten Straße abgewunken haben", berichtet Neuhardenbergs Flugplatz-Manager Uwe Hädicke. "Die Bürger fragen, warum die B 1 schon wieder erneuert wird und andere Straßen in so einem schlechten Zustand sind", sagt Reinhard Eichler, Vize-Bürgermeister von Müncheberg. Weil die Mittel für Bundesstraßen vom Bund kommen und der dafür sorgt, dass für die wichtigsten Verkehrsadern genügend Geld bereitstellt, erklärt Edgar Gaffry. Das Land hingegen habe viel zu wenig Geld, um alle seine Straßen herzurichten.

In den nächsten Jahren werde sich an der Situation dieses Straßenabschnitts nichts ändern. Auch wenn Abschnitte, wie zwischen Jahnsfelde, Trebnitz und Wulkow in den zurückliegenden Jahren saniert wurden. Das Land habe einen Doppelhaushalt 2017/18. Alle Gelder für Straßenbauvorhaben seien verplant. 2019 wird ein neuer Landtag gewählt. Gaffry macht deutlich, dass die Mittel vor allem dort eingesetzt werden, wo es die größten Verkehrsströme gibt. Die würden alle vier Jahre mit Verkehrszählungen ermittelt. Straßen mit mindestens 10 000 Kfz pro Tag würden ganz obenan stehen. Dieser Abschnitt der L 36 liege weit darunter.

Sie halte es für eine gefährliche Diskussion, Entscheidungen an solchen Zahlen festzumachen, wirft die Neuhardenberger Amtsdirektorin Grit Brinkmann ein. Damit hänge man den ländlichen Raum weiter ab. Geffry verweist auf Dokumente wie den Landesentwicklungsplan, der Grundlage für Investitionen bildet. Darin sei enthalten, welche Achsen welche Bedeutung - auch für den Tourismus sowie für das Erreichen von Zentren der Daseinsvorsorge - haben. Derzeit wird im Landtag der neue Landesentwicklungsplan diskutiert.

Neuhardenbergs Bürgermeister Detlef Korbanek will auch die Ortsurchfahrten eingeschlossen wissen. Die in Wulkow sei katastrophal, bedeute eine Einschränkung der Lebensqualität der Anwohner. "Wir brauchen mehr Geld im System", bringt es der Beigeordnete des Kreises, Rainer Schinkel (SPD), auf den Punkt. Wie viel das ist, entscheiden die Abgeordneten. Man müsse dem Landesbetrieb genügend Geld in die Hand geben, sieht es auch Grit Brinkmann. Gerade hat der Rechnungshof die konzeptionslose Arbeit Brandenburgs mit seinen Landesstraßen kritisiert. Etwa die Hälfte der 5800 km hätten gar nicht die Funktion einer Landesstraße, müssten abgewidmet werden. Das heißt, sie fallen an die Kreise oder auch Kommunen. Bei einer Übertragung sind Einstandspflichten zu leisten. Dann bliebe noch weniger Geld für Investitionen.

Der Ball geht zu den beiden Abgeordneten. Sie haben es in der Hand, die Prioritäten bei der Vergabe der im Land zur Verfügung stehenden Gelder zu setzen. Kristy Augustin und Bettina Fortunato sichern zu, das Thema in ihren Fraktionen und Ausschüssen zu diskutieren. "Aber wir sind nur zwei von 88 Abgeordneten", dämpft Bettina Fortunato zu große Erwartungen. In jedem Landesteil gebe es Begehrlichkeiten. Sie sitzt in der Enquete-Kommission, die sich mit der Zukunft der ländlichen Räume beschäftigt. Dort werde sie das Thema einbringen.

Einen Aspekt entkräfteten die Vertreter des Landesbetriebes klar: Es gibt kein Gesetz, das vorschreibt, dass eine Umleitungsstrecke die Qualität wie die eigentliche Verbindung haben muss. Und auch Verkehrszählungen auf Umleitungen hätten keine Relevanz. Er glaube nicht mehr an eine Lösung, bekennt Gerd Seume, Ortsbeiratsmitglied in Jahnsfelde. Seit zwei Jahrzehnten werde diskutiert und nichts passiere.