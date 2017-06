"Klar, bin ich etwas verrückt"

artikel-ansicht/dg/0/

Altlandsberg (MOZ) Wolfgang Walter bereitet in diesen Tagen zusammen mit anderen Sportfreunden und Sportfreundinnen der Radsport-Gruppe "Velofanatics" des MTV 1860 Altlandsberg ein Radfest für Altlandsberg vor. Es soll am 1. Juli stattfinden und trägt dann den Namen "Märkisches Radlerfest".

artikel-ansicht/dg/0/1/1578805/

Geplant sind mehrere Strecken, die als sogenannte RTF-Fahrt bewältigt werden. Radtourenfahren (RTF) ist die bekannteste und am meisten verbreitete Veranstaltungsform des Radsports für jedermann im Bund Deutscher Radfahrer (BDR).

Dass im Leben nicht immer alles so läuft, wie man es sich erhofft oder gar erträumt, weiß auch der Altlandsberger Wolfgang Walter. Er ist vor zwei Jahren zum Sportler des Jahres von Märkisch-Oderland gewählt worden, nachdem er 2015 den 1. Platz in der RTF-Wertung Männer im Land Brandenburg belegte. Im nächsten Jahr wird er 75 Jahre alt. "Sport hat mich mein ganzes Leben lang begleitet - mal sehr intensiv, aber es gab auch Zeiten, in denen andere Dinge wichtiger waren." Er erinnert sich noch an seine Kindheit in Lauchhammer.

"Eines Tages bekam ich ein Fahrrad von meiner Oma geschenkt, einen alten Schinken, wie man damals schon sagte." Damit war aber für den damals noch kleinen Wolfgang klar, er würde nicht einem Ball nachjagen oder mit anderen um die Wette laufen und schon gar nicht gegen Konkurrenten kämpfen - er wird Radsportler!

Schnell kam er in eine Übungsgruppe und noch heute erinnert er sich an die anstrengenden Trainingsfahrten als Jugendlicher von Dresden nach Karl-Marx-Stadt. "Da waren einige Hügel zu überwinden. Aber es hat Spaß gemacht und wir waren auch eine wirklich gute Truppe." Das lag ihm immer am Herzen, denn Radsport ist neben den individuellen Stärken der Sportler auch eine Mannschaftssportart geblieben.

Gern hätte er Sport studiert und so bewarb er sich auch an der Sporthochschule Leipzig. Er hat nicht erfahren, warum er, trotz guter Noten in der Schule, nicht angenommen wurde. Es folgte in Dresden eine technische Ausbildung. Entwicklungsmechaniker lautete die offizielle Berufsbezeichnung. Er arbeitete einige Zeit im Forschungsinstitut Manfred von Ardenne auf dem Weißen Hirsch in Dresden, das sich durch eine anwendungsorientierte industrienahe Forschung auszeichnete. Noch heute ist er sehr stolz, dass ihm die Entwicklung eines Brotrösters für die DDR-Konsumgüterproduktion gelang.

Auch seinen zweiten Wunsch, zur See zu fahren, musste er später verwerfen. In dieser Zeit immer wieder gesucht waren Pädagogen. Einige Umstände führten dazu, dass er in eine Nische rutschte und wegen sportlicher Ambitionen an der Dresdener Gehörlosenschule Erzieher mit Lehrbefähigung für Gehörlose werden konnte. Nach einigen Praxisjahren absolvierte er ein Studium an der HumboldtUniversität und wurde Diplom-Pädagoge für Gehörlose.

In seiner Diplom-Arbeit gelang es ihm, ein Gerät zu entwickeln, dass mittels einer Tastatur die Gehörlosensprache über Vibrationen leichter verständlich machte. An den sieben damaligen Gehörlosen-Schulen der DDR wurde das Gerät erfolgreich eingesetzt und auch ins Ausland exportiert. Noch heute hat er Kontakt zu Schülern von damals. Nach dem Studium in Berlin arbeitete er an der Berliner Gehörlosenschule. Ihm wurde bald die Leitung des Lehrlingswohnheimes dieser Schule übertragen. "Es war eine zum Teil schwierige Zeit, denn die meiste Kraft verbrauchte man zum Organisieren, um die wenigen Dinge, die es gab, schließlich auch zu beschaffen. Viel Zeit für den Sport blieb nicht.

Nach der politischen Wende in Deutschland wurde die berufliche Situation für ihn nicht einfacher. Gehörlose hatten es trotz guter Ausbildung und Zeugnisse auch in der Marktwirtschaft schwer. Ein Fakt, der ihn immer wieder beschäftigte und viel Kraft kostete. So viel, dass er schließlich 2003 einen schweren Zusammenbruch erlitt. 2005 wurden ihm fünf Bypässe am Herzen gelegt. Er wurde danach sofort berentet. Doch er ist auch ein Kämpfer und so erinnerte er sich noch während der Reha in Rüdersdorf bei medizinischen Untersuchungen und Messungen auf Rädern zurück an den Radsport. Nach Rücksprache mit seinen Ärzten, mit denen er natürlich immer noch im engen Kontakt steht, erfand er sich regelrecht neu. "Sicherlich sagen heute viele über mich, dass ich ein wenig verrückt bin", erklärt er mit einem Lächeln auf dem Gesicht. "Das kann schon sein, aber das Radfahren hat mich, wenn man so will, am Leben gehalten. Dazu möchte ich allerdings auch meine Frau zählen, die mich immer unterstützt hat und die eine Menge Verständnis für mich aufbringt."

So kommt er heute auf eine Jahresleistung zwischen 14 000 und 17 000 Kilometern auf seinem Rennrad. Er will aber auch seinen Sport anderen vermitteln. "Es ist ein so intensiver und schöner Sport und wer will, dem möchte ich gern helfen. Man kann viel verkehrt machen, zum Beispiel beim Beschaffen der Technik oder bei ganz einfachen Dingen wie der richtigen Sitzhaltung auf dem Rad oder auch seiner Tourenplanung."

Apropos Touren: Wolfgang Walter möchte als RTF-Fachwart diese Disziplin in der Region noch populärer machen. So werden am 1. Juli im Rahmen des "Märkischen Radlerfestes" neben dem "Familienradfahren Tour de MOZ" folgende Strecken ab/bis Erlengrundhalle Altlandsberg gefahren: Wahlweise RTF 75 Kilometer/RTF 115 Kilometer/RTF 164 Kilometer.

Beim Radtourenfahren steht das sportliche Radfahren im Vordergrund. Gefahren werden kann allein oder in der Gruppe. Wichtig ist: Es gibt bei Radtourenfahrten keine Zeitnahme, also auch keinen Sieger oder gar Verlierer.

Wer Fragen zum Thema hat, kann sich melden: E-Mail: wo-walter@online.de oder Telefon: 033438 60834, 0170 8255530