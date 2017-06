100 neue Mülleimer für Hennigsdorf

artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf (HGA) Bei drei Enthaltungen hat das Stadtparlament die Pläne des Rathauses gebilligt, in Hennigsdorf zehn weitere Parkbänke und 100 Mülleimer zu installieren. Von Müllstation zu Müllstation sollen es nicht mehr als 250 Meter oder fünf Minuten Weg sein. Bezüglich der Bänke kritisierte die Linke, dass die neuen Ruheplätze ausschließlich am Wald- und Siedlungsrand aufgestellt würden. Man vermisse, dass auch in Einfamilienhausgebieten Bänke zum Ausruhen einladen. Die Initiative für die Möblierung war von der Facebook-Gruppe "Hennigsdorf verbindet" ausgegangen.