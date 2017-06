artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Außenminister Sigmar Gabriel sieht ungeachtet der Differenzen mit US-Präsident Donald Trump die Vereinigten Staaten als engen Partner. "Wir haben Konflikte mit der amerikanischen Regierung, aber nicht mit ganz Amerika", sagte der SPD-Politiker der "Bild am Sonntag". Trotz vieler Unterschiede und mancher durchaus harter Konflikte gebe es keine Region der Welt, "die uns so nahe steht wie die Vereinigten Staaten" - kulturell, politisch und wirtschaftlich. "Wir sind selbstbewusst und klar bei der Vertretung unserer Meinung und unserer Interessen, aber unsere Hand bleibt immer freundschaftlich ausgestreckt."

Trump hatte am Donnerstag den Rückzug der USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen angekündigt, das die gefährliche Erderwärmung in einem weltweiten Kraftakt in den nächsten Jahrzehnten bremsen soll. International stieß der Schritt auf heftige Kritik. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nannte die Entscheidung von Trump "äußerst bedauerlich - und damit drücke ich mich noch sehr zurückhaltend aus".