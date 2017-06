"The Secret World of Pollen"

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) (tms) "Muss ich als Jury-Präsident eine Rede halten?", war Thomas Bartels erste Frage, als ihm der Posten von Fouqué-Bibliothek und BRAWO angetragen war. Für den Illustratorenwettstreit im Rahmen des Undine-Märchenwettbewerbs galt es 2015 einen Nachfolger für Annette Göschel zu finden. Am 11. Juni 2017 wird Thomas Bartel seine dritte Rede halten - beim märchenhaften Wettbewerbsfinale im Brandenburger Theater, Studiobühne. Die besten Illustrationen zu den im März prämierten Siegermärchen werden dann ausgezeichnet, wozu alle Märchenfreunde herzlich eingeladen sind. Zur Märchen-Matinee machen die Festveranstaltung u.a. das Brandenburger Jugendtheater und Jazzocrazz samt Katharina Burges. Und Thomas Bartel. Selbstredend. Er stellt sich gern Herausforderungen, sonst wäre der gelernte Busfahrer wohl nie Künstler geworden. Thomas Bartel ist gebürtiger Brandenburger, Jahrgang 1963. Früher malte er höchstens Discoplakate für den Jugendclub am Turnerheim, entwickelte sich erst in den 1990er Jahren zum Künstler, ist seit nunmehr 20 Jahren selbstständig - und erfolgreich. Wohl auch, "weil ich nie Angst hatte, einen Auftrag anzunehmen. Ist doch spannend, sich mit neuen Dingen zu befassen, dazuzulernen, sich auszuprobieren", findet Bartel. Kunstprojekte, Lichtobjekte, Wasserspiele, Multimediainszenierungen - er hat alles ausprobiert und gemeistert. Auch das "Stratigraphische Großdiorama" fürs Landesmuseum. Und weil er auch fantastische Pflanzenmodelle als Auftragsarbeit bewältigte, ist er aktuell mit einem Auftrag für den AlAin-Zoo in Abu Dhabi betraut. Der gönnt sich einen großen Lehrpfad, für den Bartel neben einem Aloe-Vera-Blattschnitt vor allem sechs Pollen-Modelle beisteuert. Rastermikroskop-Bilder dienen als Vorlage, Acrylglasschalen als Grundlage, worauf alle zwölf Stunden glasfaserverstärkter Epoxidharz aufgetragen wird, bis die Hülle fest genug ist, um Sonne und Sandstürmen zu widerstehen. Die Oberflächen ähneln zu guter Letzt Tennisbällen, Kraterlandschaften, Litschis oder Kastanienhüllen. Bizarr und schön, bis zu 80 cm "dick" und bald in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu bewundern. "The Secret World of Pollen" wird daneben auf einem Schild stehen, "weil es kein englisches Wort für Pollen gibt", weiß Bartel, für den der arabische Auftrag nach einer Ausstellung in Usbekistan der zweitentfernteste Kunstausflug ist. Ansonsten arbeitet er viel und gern im Land Brandenburg und in seiner Heimatstadt. Die im Bildungsministerium reifende Idee, Kunst und Kreativität in den Schulen wieder stärker zu fördern, hat er unlängst mit Werderaner Gymnasiasten zu einem beispielgebenden Kunstprojekt werden lassen. Mit Neuntklässlern der Brandenburger Oberschule Nord bringt er derzeit ein Projekt der Galerie Sonnensegel zu Ende, das in einem selbst gestalteten Skulpturengarten mündet. Den Schülern vermittelt er beim Erstellen der Fundamente, beim Mauern der Sockel und beim Aufstellen der Ton-Skulpturen handwerkliche Fähigkeiten und ästhetische Ansätze. Folgeprojekte sind absehbar. Wie auch eine nächste ganz persönliche Bartel-Ausstellung. Kam im Vorjahr seine Kunstausstellung "Also sprach Zarathustra" einem Lebenswerk gleich, will er zum Jahresende nun großformatige Arbeiten zum Thema "Gesellschaftsspiele" zeigen. Zwei Dutzend Werke, bis zu 12 Quadratmeter groß. Hälftig in den 1990er Jahren gemalt und derzeit im Atelier im Entstehen. Thomas Bartel hat gut zu tun, trotzdem immer Zeit für den Undine-Märchenwettbewerb. Plus Mut für eine Rede.