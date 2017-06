Doppelte Festfreude in Deetz

artikel-ansicht/dg/0/

Deetz (MZV) (tms) Der Traum von einem massiven und ausreichen großen Vereinsheim für die 240 Mitglieder des FC Deetz nimmt Formen an. Dort, wo seit dem Jahr 2000 bis Februar 2017 zehn zusammengefügte Container dem Verein ein Zuhause gaben, haben Maurer recht fix den Rohbau hingestellt. So schnell, dass sich vier Wochen auf der Baustelle nix tat. Denn die Zimmerleute sind nach Bauplan erst mit Junistart am Zug. Die jüngst angelieferten Hölzer für die Dachkonstruktion verschrauben sie dieser Tage, sodass ganz planmäßig die Richtkrone aufgesetzt werden kann. Am 9. Juni ab 15.00 Uhr sind alle Sportfreunde zum Richtfest willkommen. "Wir richten, grillen, zapfen und feiern", bringt es Vereinspräsident Dennie Rufflett auf den Punkt. Am 17. Oktober soll das offiziell "Gesundheitshaus" genannte 407.000-Euro-Projekt (gefördert mit 305.000 Euro aus dem Leader-EU-Topf) fertig sein, sodass der Verein ab Herbst wieder sicher untergebracht ist.