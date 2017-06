Priester seit fünf Jahrzehnten

artikel-ansicht/dg/0/

Eigentlich wollte Karl-Heinz Grimm Lehrer werden. Doch weil seine Eltern, eine Gubener Schuhmacherfamilie, keine Arbeiter- und Bauernfamilie war, durfte er kein Abitur machen. Also erlernte er in den Gubener Eisenwerken den Beruf eines Maschinenschlossers. Weil er gut war, hätte er das Abitur nachholen können. "Doch das wollte ich dann nicht mehr", sagt der heute 78-Jährige bestimmt. Irgendwann kam er von der Arbeit, saß im Zimmer und las in einer Kirchenzeitung - die Familie Grimm war von jeher katholischen Glaubens. "Ich hörte eine Stimme, die mir sagte, komm, werde Priester", erinnert sich Grimm. "Ich bin dieser Stimme gefolgt, obwohl ich es erst gar nicht wollte." Aber dieses eindringliche Erlebnis sollte ihn nie wieder loslassen. Es folgte die Bewerbung für die kirchliche Schule in Magdeburg. "Für meine Kollegen im Betrieb in Guben war meine Entscheidung völlig unverständlich. Ich würde etwas machen, was von der Gesellschaft nicht anerkannt werde, sagten sie", erinnert sich Karl-Heinz Grimm. Er bestand die Aufnahmeprüfung. Vor dem Studium musste Karl-Heinz Grimm das Abitur nachholen, vier Jahre lang.

Sein Studium begann, und er hat keine Sekunde bereut, dass er diesen Schritt gegangen ist. Seine Priesterweihe im Jahr 1967 war der erste Höhepunkt in seinem Leben. Er war angekommen in der Familie, der Gemeinschaft, die er wollte. In Neuzelle sammelte er auch seine erste Erfahrungen in der theologischen Arbeit. "Wir lernten, wie man predigen muss, wie man die Sakramente der Theologie nutzt und wie man Unterrichtskonzepte erstellt", erinnert sich Karl-Heinz Grimm. Er lächelt und seine Augen strahlen, als er auf sein Leben zurückblickt. Er war Priester unter anderem in Peitz, Welzow, Niesky und Senftenberg. "Wichtig für mich waren die geistlichen Bewegungen, die Gemeinschaft leben." Die Wendezeit erlebte Karl-Heinz Grimm in Görlitz. Jeden Montag gab es Friedensgebete. "Und plötzlich kamen Menschen, um sich taufen zu lassen. Als Begründung gaben sie an, dass sie in den Westen gehen wollten und sich mit der Taufe mehr versprachen", erzählt er nachdenklich. Das sei für ihn allerdings nie ein Grund gewesen, jemanden zu taufen. "Der Glaube zählt, nicht, dass man sich durch eine Taufe mehr Chancen im Leben erhofft", sagt Grimm bestimmt.

Als Priester müsse man offen sein für den anderen "Familie ist ein wunderbares Bild, Christ zu sein. Familie und Gemeinde bilden eine Einheit", sagt er. Und wieder strahlen seine Augen. Dass er selbst keine eigenen Familie gründen konnte, steht dabei im Hintergrund. So wie die Familie eine Gemeinschaft ist, sei die Kirche eine ähnliche Gemeinschaft. Man könne in der Familie Kraft tanken, ebenso in der kirchlichen Gemeinschaft. "Ich gehe in die Kirche, um Kraft zu geben und sie mir zu holen. Liebe ist das Hauptgebot in der Kirche. Aus Ich wird Wir", erklärt er.

Karl-Heinz Grimm lebt heute mit einigen Priestern in Rente in Zwochau bei Leipzig zusammen. "Aber Ruhe ist nicht mein Ding", versichert er. Noch immer ist er bei Wallfahrten dabei, etwa nach Bosnien-Herzegowina. "Nach meinem Ruhestand dachte ich, das Leben sei zu Ende. Doch das ist es längst nicht. "Ich fühle immer wieder, dass man in kleinen Gruppen lebendig ist. Egal ob christlich, freundschaftlich oder familiär." Für den einstigen Priester ist deshalb auch der Kontakt zu ehemaligen Mitstreitern und Freunden wichtig. "Ich schreibe noch heute Briefe und Karten per Hand. Internet ist mir zu unpersönlich." Und wie nebenbei sagt er: "In der katholischen Kirche gibt es die Beichte, weil jeder auch mal Fehler macht." Kein Mensch sei unfehlbar, aber alle in irgendeiner Weise liebenswert und ein Teil der großen Familie. Karl-Heinz Grimm wünscht sich, dass diese Familie eins wird. "Das war und ist mein Ziel" versichert er mit kräftiger Stimme.

Gäste, Wegbegleiter und Freunde sind am 25. Juni ab 15.30 Uhr zum Gottesdienst mit Dankesandacht in der Klosterkirche Neuzelle eingeladen.