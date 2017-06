Probetraining und Familiensport

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Die Vereinslandschaft in Fürstenwalde ist größer geworden. Der Fürstenwalder Badminton-Club ist dazu gekommen und vor allem mit Kindern am Start. Der erste eigene Trainingstag soll am 10. Juni über die Bühne gehen.

Haben schon Spaß am Badminton: die Mädchen und Jungen des neu gegründeten Fürstenwalder Badminton-Clubs. Der Verein will Kinder allmählich an den Wettkampfsport heranführen. Ein Erwachsenen-Bereich ist für die Zukunft geplant.

Dafür haben die Macher vom FBC drei Vereine eingeladen: SC Siemensstadt aus Berlin, SV Preußen Beeskow und SV Preußen Frankfurt (Oder). "Unter dem Motto gemeinsames Kennenlernen werden in der e.dis-Arena, unserer Heimstätte in der Hegelstraße 30, Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren spielen", erzählt Lukas Bölke. "Das wird unsere erste große sportliche und organisatorische Herausforderung."

Der erst 21 Jahre alte Vereins-chef aus Trebus spielt selbst aktiv Badminton beim Berliner Sport-Club in der Oberliga Nordost - das ist die vierthöchste Liga in Deutschland. Und das zusammen mit seinem drei Jahre jüngeren Bruder Simon, der im Verein für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Beide sind wie Vater und Kassenwart Thomas Bölke auch Trainer, Katrin Kinschus ist die stellvertretende Vorsitzende. Alle aus dem Vorstand sind stolz darauf, dass der Fürstenwalder BC im ersten halben Jahr seines Bestehens bereits rund 20 Mitglieder hat.

"Und die Tendenz ist steigend", erzählt Lukas Bölke. "Wir haben in Grundschulen in Fürstenwalde und Bad Saarow rund 1000 Flyer verteilt und hatten darauf eine gute Resonanz." Der FBC will zunächst vor allem Kindern Alternativen zu Fußball, Handball, Basketball und anderen Sportarten bieten. "Und wir wollen sie im Training spielerisch an den Sport heranführen sowie ihnen das Rüstzeug mit auf den Weg geben, um später in der Jugendrangliste des Badminton-Verbandes Berlin-Brandenburg zu spielen. Langfristig planen wir, eigene Mannschaften in den Spielbetrieb zu schicken und in einigen Jahren einen Erwachsenen-Bereich aufzubauen."

Als Konkurrenz zur Abteilung Badminton der SG Gaselan Fürstenwalde, wo er selbst vor 15 Jahren und sein Bruder zwei Jahre später begannen, das Spiel zu erlernen, sieht Lukas Bölke den FBC nicht. Er hatte den Verein vor fünf Jahren in Richtung Berlin verlassen, um dort höherklassig spielen zu können. "Ich habe in meinen Jahren bei Gaselan viel gelernt und bin sehr dankbar dafür", sagt der angehende Kaufmann für Büromanagement, der beim Deutschen Städtetag in Berlin seine Ausbildung absolviert.

Die Idee, einen eigenen Verein zu gründen, ist in ihm nach seinem freiwilligen sozialen Jahr bei der BSG Pneumant Fürstenwalde gewachsen. Dort hatte er schon Badminton angeboten, doch das Projekt sei ausgelaufen. "Aber die Kinder lagen mir am Herzen - und so kam der Gedanke, einen eigenen Badminton-Verein zu gründen", erklärt Lukas Bölke. Und das wurde am 7. Dezember 2016 Wirklichkeit.

"Da hängt natürlich viel organisatorische Arbeit dran, um alles in die Wege zu leiten und nun auch den Verein weiterzuentwickeln", sagt Lukas Bölke. "Wir wussten anfangs nicht, was alles auf uns zukommt, unter anderem auch finanziell. Um auf der sicheren Seite zu sein, mussten wir den Mitgliedsbeitrag erst einmal hoch ansetzen." Dieser beträgt derzeit zwischen 15 bis 25 Euro im Monat - gestaffelt über mehrere Stufen angefangen von Dreijährigen bis hin zu den Erwachsenen.

"Unser Verein stellt dafür Schläger, Bälle und andere Materialien. Und wir bieten auch Trainingstage und Trainingslager an", sagt Lukas Bölke. "Aktuell gibt es ein vierwöchiges kostenloses Probetraining. Da dürfen auch die Eltern der Kinder mitmachen." Trainiert wird immer mittwochs in der e.dis-Arena von 17.30 bis 19 Uhr. "Zudem laden wir Eltern mit Kindern im Alter von drei bis sieben Jahren jetzt auch zum Familiensport immer freitags von 16 bis 17.30 Uhr ein. Das Angebot soll den Familien eine Möglichkeit geben, mit ihren Kindern gemeinsam Freude am Sport zu entwickeln und sich zu bewegen."

Der Fürstenwalder Badminton-Club hat sich also allerhand vorgenommen und nimmt an Fahrt auf. "Dazu ist viel Unterstützung nötig, die wir jetzt schon von den Eltern der Kinder in unserem Club bekommen. Notwendig sind natürlich auch Sponsoren. Mit den Racketprofis aus Berlin konnten wir bereits eine bekannte Firma aus dem Badmintonbereich gewinnen. Weitere Unterstützer sind gerne gesehen", erklärt Lukas Bölke.