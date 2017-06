Investitionsbank Brandenburg fördert Firmen bei Digitalisierung

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Papierlose Büros oder Roboter in der Werkhalle. Das soll auch in Brandenburger Unternehmen und Handwerksbetrieben Alltag werden. Mit Gutscheinen wird die Digitalisierung jetzt angeschoben.

Wenn der Heizungsmonteur morgens losfährt, startet er eine App auf seinem Handy. Die registriert die Fahrzeit bis zum Kunden. Über die App dokumentiert er, welches Material er gebraucht, wie lange er gearbeitet hat. Alle diese Daten überträgt der Monteur digital an die Buchhaltung seiner Firma.

Solche Apps gibt es bereits, und für manche Handwerker in Brandenburg sieht der Alltag auch schon so aus. "Es gibt einzelne Betriebe. Aber das sind noch nicht so viele", sagt Henrik Klohs. Er ist Beauftragter für Innovation und Technologie der Handwerkskammer Frankfurt (Oder) - Region Ostbrandenburg. Digitalisierung heißt zum einen - weg vom Papier. Sie bedeutet aber auch den Einsatz neuer, softwaregesteuerter Technik. Das können Roboter sein oder 3D-Drucker. Mit den Druckern lassen sich zum Beispiel Einlegesohlen oder Prothesen im Orthopädie-Handwerk individuell und schnell herstellen.

Für Digitalisierungs-Projekte gibt es jetzt Zuschüsse für Handwerker sowie kleine und mittlere Unternehmen. Die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) fördert sie. Seit Mai besteht eine neue Richtlinie zum Brandenburgischen Innovationsgutschein Digital (BIG-Digital).

Unternehmen und Handwerker können sich bei einer ersten Beratung, der Einführung neuer Technik und Verfahren sowie der Schulung der Mitarbeiter unterstützen lassen und zwar jeweils bis zur Hälfte ihrer Investitionskosten. "Es ist das erste Mal, dass auf regionaler Ebene der gesamte Prozess gefördert werden kann", sagt Nabegh El Shorafa, Referatsleiter Innovation der ILB.

Für die Beratung sowie die Schulung der Mitarbeiter gibt es jeweils bis zu 50 000 Euro. Die eigentliche Umsetzung wird mit bis zu einer halben Million Euro unterstützt. Dabei können Unternehmen nicht nur für die Anschaffung von Software oder Ausrüstung Geld erhalten, sondern auch Zuschüsse für Miete oder Personalkosten.Bevor Zuschüsse fließen, prüfen die Wirtschaftsförderung Land Brandenburg GmbH (WFBB) und die ILB Brandenburg sowohl die finanzielle als auch technische Machbarkeit.

Auf ersten Veranstaltungen ist der neue Gutschein bereits publik gemacht worden. "Wir hoffen auf eine gute Nachfrage", sagt Nabegh El Shorafa. Laut ILB ist diese Förderung auch auf Initiative von Unternehmen und Kammern zustande gekommen.

"Spezielle Software für Simulationen oder Maschinensteuerung kostet oft mehr als 10 000 Euro", sagt Jens Jankowsky von der Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg (IHK) in Frankfurt (Oder). Dafür könnten Unternehmen solche Förderung gut brauchen. Oder für Roboter, Transportroboter zum Beispiel. "Robotertechnik ist so preiswert geworden, dass auch kleine und mittelständische Unternehmen sich das inzwischen leisten können", sagt Jankowsky, Referent für Energie, Technologie und Innovation bei der IHK. Er hofft, dass die Förderbestimmungen möglichst flexibel und an die einzelnen Unternehmen angepasst gehandhabt werden, so dass viele Firmen profitieren können.

Auch Henrik Klohs von der Handwerkskammer begrüßt die neue Förderung. Eine Bestimmung sieht er aber kritisch: Die Firmen müssen ihren Absatz auch außerhalb von 50 Kilometer um Ihren Firmensitz erbringen beziehungsweise sie müssen das nach der Investition erreichen. "Die Handwerksbetriebe, die vor allem lokal tätig sind, könnten außen vor bleiben", befürchtet Klohs. Dass auch Handwerker ihre Produktionsprozesse digitalisieren, hält er für notwendig. "Sonst sind wir nicht flexibel und effizient genug in der Konkurrenz zur Industrie." Denn durch die neuen Techniken ist die Industrie besser in der Lage, kleine Serien und Einzelstücke anzubieten. Anträge auf Förderung nimmt die ILB schon an. Vorerst schriftlich - bald digital.

Informationen zu den Anträgen gibt es unter der Telefonnummer. 0331 6602211 oder im Internet: bei der ILB - http://bit.ly/2qIorEh und der Handwerkskammer Frankfurt (Oder): http://bit.ly/2qsejDO.