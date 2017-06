"Ich bin der Fabian Hambüchen der 70er-Jahre"

artikel-ansicht/dg/0/

Hohen Neuendorf (OGA) Mit Leichtathletik hatte Eberhard Gienger sein Leben lang nicht so sehr viel am Hut. Der frühere Kunstturner, sechsfacher deutscher Meister und Weltmeister von 1974 bezeichnet sich als "in der Leichtathletik nicht durchgebildet". Das gab der 65-Jährige, der seit 2002 für die CDU im Bundestag sitzt, bei seinem Besuch auf der Anlage des SV electronic Hohen Neuendorf unumwunden zu - um dann beiläufig zu erwähnen, in früheren Jahren 1,75 Meter übersprungen und über sechs Meter weit gesprungen zu sein. "Laufen ist auch in meinem Training immer wichtig gewesen, und auch heute ist das noch so." Dennoch: "Alles, was über den Anlauf beim Weitsprung hinaus geht, ist für mich eine Langstrecke."

artikel-ansicht/dg/0/1/1578820/

Zwei Stunden nahm sich der dreifache Reck-Europameister am Mittwochabend für seine Stippvisite in Oberhavel Zeit, zu der sein Parteifreund Uwe Feiler, Oberhavel-Bundestagsabgeodneter der CDU, eingeladen hatte. "Solche Besuche bei Vereinen mache ich regelmäßig. Es geht darum, die Sorgen und Probleme im Breiten- und Leistungssport zu erfahren", so Gienger, der Mitglied und Sprecher im Sportausschuss des Bundestages ist. "Mir ist es wichtig, Kontakt zur Basis zu haben. Da kommen oft tolle Ideen."

Von den Bedingungen auf der Anlage am Rathaus zeigte sich der zweimalige "Sportler des Jahres" angetan. Gut 50 Kinder schwitzten im Training, als Gienger vom Vereinsvorsitzenden Manfred Hofmann über den Rudolf-Harbig-Sportplatz geführt wurde. Der prominente Gast plauderte mit den Siebenkämpferinnen Henriette Gruhn und Anna Maria Sommerfeld (zuletzt Dritte bei der Mitteldeutschen Meisterschaft), erfüllte Autogramm- und Fotowünsche - und brachte im Gespräch mit Leichtathletik-Abteilungsleiterin Kerstin Paech die Hoffnung zum Ausdruck, dass deren Sohn Carlo der künftige 6-Meter-Springer mit dem Stab sei. "Der ist ein Guter."

Das berühmteste Eigengewächs hatte den SV electronic vor zwei Jahren Richtung Bayer Leverkusen verlassen. "Solche Leute sind für unseren ehrenamtlich geführten Verein nicht finanzierbar", so Hofmann. "Sponsoren kannst du in unserer Randsportart vergessen. Da musst du schauen, dass du wirtschaftlich auf die Reihe kommst", so der Funktionär. Das Jahresbudget des Vereins mit seinen 550 Mitgliedern und 38Trainern ("Die Rekrutierung von Übungsleitern ist für uns nicht das Problem, weil wir ein Ausbildungskonzept haben.") belaufe sich auf 150000 Euro. Da seien Förderungen durch Stadt und Kreis wichtig.

Zudem wünscht sich der electronic-Vorsitzende neue Konzepte für dezentrale Strukturen bei der Jugendförderung. Die Zentralisierung im Spitzensport dürfe nicht dazu führen, den Mittelbau kaputtzumachen. "Es darf nicht nur die Spitze gesehen und unterstützt werden."

Das weiß auch Gienger, der sich besonders viel Zeit an der Stabhochsprung-Anlage nahm. Dort wurde die Vereinsmeisterschaft ausgetragen. Fabian Paeach (Jahrgang 2011) war der Älteste und mit übersprungenen 3,31 Metern der Beste - allerdings der Einzige von insgesamt elf Teilnehmern, der keine persönliche Bestleistung erreichte. Das schafften Stella-Lucia Lamberti (11 Jahre) und Hanna Pangerl (10). Sie holten sich vonGienger (dieser geht an zwei Tagen in der Woche ans Reck, bestreitet aber keine Wettkämpfe mehr) Autogramme.

Diese muss Gienger, der 2016 in die "Hall of Fame des deutschen Sports" aufgenommen wurde, regelmäßig schreiben. "Manche Leute kennen mich schon noch. Die Jüngeren vielleicht nicht so. Denen sage ich dann, ich sei der Fabian Hambüchen der 70er- Jahre", scherzt der Bronzegewinner der Olympischen Sommerspielen 1976. Nach ihm ist der Gienger-Salto, ein Flugelement am Reck, benannt. "Den habe ich im letzten Jahr zu meinem 65. Geburtstag noch einmal gemacht. Ich habe ihn im vierten Versuch geschafft."