Neue Klinikgeschäftsführerin

Brandenburg (MZV) Stefanie Jaap ist seit Juni diesen Jahres die Klinikgeschäftsführerin der HELIOS Klinik Hohenstücken in Brandenburg an der Havel. Bereits seit 2015 hat sie sich in diese Funktion eingearbeitet und war als Assistentin der Geschäftsführung tätig. Jaap hat erfolgreich und zeitgleich Öffentliches Recht, Sprachliche Kommunikationswissenschaft sowie Soziologie studiert. Anschließend war sie als Referentin für Betriebliches Gesundheitsmanagement in Berlin tätig. Ihren Master of Science erhielt Jaap im Bereich Health Care Management. Von 2013 bis 2015 absolvierte sie erfolgreich das Trainee-Programm der HELIOS Kliniken im Bereich Management u.a. in Blankenhain, Bad Saarow, Duisburg sowie Brandenburg-Hohenstücken. "Ich bin bereits seit zwei Jahren an der HELIOS Klinik Hohenstücken und es macht mir sehr viel Freude mit den Kolleginnen und Kollegen am Standort zusammenzuarbeiten", so Jaap.