artikel-ansicht/dg/0/

Göttlin (MOZ) Am Freitag, den 9. Juni, lädt der Förderverein "Spatzennest" der Kita in Göttlin, gemeinsam mit seinen knapp 20 Kooperationspartnern, zum zweiten Fest "Mit Musik um die Welt!" ein. Rund 500 Zuhörer kamen zum Konzert im vergangenen Jahr in der Sankt-Marien-Andreas-Kirche. In diesem Jahr findet die Veranstaltung in der Lutherkirche statt.