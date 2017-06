Kultur in Paretzer Erlebnisgärten

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1578833/

Barbara Nemetz in der Werderdammstraße 14a ist Hobbymalerin und möchte die Gartenfreunde zu 14 Uhr aus einem speziellen Anlass zu einer Versteigerung für einen guten Zweck einladen. Dieser gute Zweck soll der Ersatz des kaputten Trampolins im Ketziner Kinderheim sein. Dafür stellt sie zehn ihrer selbst gemalten Ölbilder zur Versteigerung. Es sind Bilder mit Garten- und ländlichen Motiven im Country-Stil. Die Anfangsgebote sollen zwischen fünf und fünfzehn Euro liegen. Barbara Nemetz hofft natürlich, dass bei der Versteigerung durch Mitarbeiterinnen des Kinderheims gute Gebote kommen, da die gesamte Summe für die Neuanschaffung des Trampolins verwendet wird.

In weiteren Gärten, so versprechen die Initiatoren, sind an der Rosenvilla Rosen unter alten Bäumen mit einem Hauch Toskana zu erleben. Friederike Bechem lässt die Besucher daran teilhaben was es heißt, Bauer werden zu wollen.

Annette Wienen lässt Gartenträume im Dreiseitenhof wahr werden und öffnet ihr Keramikatelier. Dazu sind Bilder von Anja Mattenklott zu sehen: "Flammend Herz tanzt durch die Welt". Anette Hollmann widmet sich dem Beifuß als Mutter aller Heilkräuter und ist Begleiterin auf den Pfaden der Wandlung durch den Phönix. Für Manfred Schnell sind die Bienen wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Garten und Bienen möchte er hautnah erlebbar machen, verspricht er.