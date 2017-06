Familienfest zum Geburtstag

artikel-ansicht/dg/0/

Raben (MZV) Das Naturparkzentrum Hoher Fläming wird in diesem Jahr 20 Jahre alt und lädt am kommenden Sonnabend, 10. Juni, alle Interessierten ab 11.00 Uhr zum Mitfeiern ein. Gemeinsam mit verschiedenen Partnern und vielen Gästen soll es ein buntes Familienfest werden!

artikel-ansicht/dg/0/1/1578839/

Zu Besuch ist zum Beispiel Burkhard Pitack - der "Indianer von Niemegk". In seinem Indianerzelt gibt es Spannendes über die Kultur und Lebensweisen der Prärieindianer zu erfahren. Müllermeisterin Ina Haensch-Goldau erklärt Getreidesorten und lädt zum bedienen der römischen Handmühle ein. Bei einer Bienenrallye gibt es nicht nur Wissenswertes zum Leben der Biene zu erfahren, sondern auch verschiedene Sorten Honig zum Kosten! Außerdem können die Gäste auf Pferden reiten, es kann gefilzt werden, Knüppelkuchen an der Feuerschale gebacken werden oder bei der Wolfsrallye in der Naturparkausstellung ein Wolfsbutton gewonnen werden. Der Eintritt ist frei. Der Naturparkverein Hoher Fläming e.V. freut sich aber über Spenden für die Anlage eines Kinder-Erlebnispfades durch den Garten der Sinne.

Das Naturparkzentrum in der "Alten Brennerei" ist das offizielle Besucherzentrum des Naturparks Hoher Fläming, der im Dezember ebenfalls 20 Jahre alt wird. Das Haus hat sich in den vergangenen Jahren auch dank der Unterstützung vieler Partner sehr gut entwickelt. Die historischen Gebäude wurden saniert, eine barrierefreie Naturpark-Erlebnisausstellung im Dachgeschoss und ein Flämingladen mit Produkten der Region im Gewölbekeller eingerichtet, der Garten wurde liebevoll gestaltet. Seit 2008 ist das Naturparkzentrum als anerkannte Tourist-Information vom Deutschen Tourismusverband zertifiziert und seit 2010 mit dem Siegel "ServiceQualität Deutschland" ausgezeichnet. Wurden 1997 im Eröffnungsjahr 6.927 Besucher gezählt, konnten im letzten Jahr schon 15.905 Besucher begrüßt werden. Das nächste große Ziel ist die Neugestaltung der inzwischen in die Jahre gekommenen Naturparkausstellung.