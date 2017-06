Vom Bienenbereich bis zur Rohrweihe

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Im Naturschutzzentrum Krugpark ist wieder einiges los. In der Pyramide können Interessierte eine Schmetterlingsausstellung vom BUND Potsdam besichtigen. Die Exemplare sind noch bis Ende Juni zusehen. Im Außenbereich neben der Pyramide, wenn man davor steht gleich rechts, wird an einem sogenannten Bienenreich gewerkelt. Die Lehrtafeln stehen schon und ein Kräuterbeet wird angelegt. Zudem soll noch ein Schaubienenkasten und ein Insektenhotel aufgestellt werden. Mit dem Projekt will der Krugpark die Besucher auf die Wichtigkeit der Insekten aufmerksam machen. "Die Anzahl der Insekten ist zurückgegangen", weiß Andrea Kausmann, Leiterin der Einrichtung. Für Schulklassen im Grundschulalter gibt es die Veranstaltung "Der gelebte Frühling". Hier erhalten die Schüler viele Informationen rund um das Thema Biene. Wo wir schon bei fliegenden Tieren sind. Seit ein paar Wochen ist eine verletzte Rohrweihe Gast auf dem Gelände. Der Vogel ist in Pflege da, weil er nicht komplett flugfähig ist. Das Team des Krugparks hofft auf eine Auswilderung des Tieres in der Zukunft. Unterstützt wird das Naturschutzzentrum vom Förderverein Krugpark Brandenburg e.V.. So will der Verein Geld für das diesjährige Krugparkfest einwerben. Zudem ist der Verein momentan mit der Geländearchivierung beschäftigt. Die Staustufe des Sandfurthgraben soll wiederhergestellt werden. Zudem soll der Wald besser gepflegt werden. "Es läuft recht ordentlich", beschreibt Klaus Windeck vom Verein die Arbeit. Apropos Arbeit: Ein paar Handgriffe müssen für das bevorstehende Krugparkfest getan werden. Hierzu gehört auch, dass gut 40 Stände aufzubauen. Am kommenden Samstag, 10. Juni, findet auf dem Gelände das Krugparkfest statt. Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr und wird zum 28. Mal durchgeführt. Die Besucher können sich informieren und vielfältige Aktivitäten erleben. "Ich erhoffe mir, dass Menschen mit Interesse für Umwelt und Naturschutz herkommen und Erkenntnisse mitgenommen werden", so Kausmann. Motto in diesem Jahr ist Klimastadt Brandenburg gestalten. So werden unter anderem der NABU, die Naturfreunde, der Kreis Jagdverband und die Verbraucherzentrale vertreten sein. Ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm wird auf der Waldbühne aufgeführt. So wird eine Kindergruppe der Luckenberger Schule auf der Bühne aktiv sein. Für alle Altersgruppen bietet das Fest etwas an. Es kann Jagdbläsern gelauscht oder das Puppentheaterstück "Das Feuerwehrmännchen" angesehen werden. Das Werk ist mit Hans Serner und Claudia Neubarth. Auf einer Spiel- und Bastelstraße kann die Geschicklichkeit überprüft werden. Beim Kinderschminken können sich die jüngsten in Tiere verwandeln lassen. Wissen testen ist für Kinder bei der Umweltrallye möglich. Hierbei können sie interessant e Preise gewinnen. Mit Tieren auf Tuchfühlung gehen, das ermöglicht der Streichelzoo und der Reit- und Fahrverein aus Plaue. Ponys stehen zum Reiten zur Verfügung. Verschiedene Handwerke werden präsentiert. Es geht vom Töpfern bis hin zur Wachsmalerei. Für das leibliche Wohl ist herzhaftes sowie Kaffee und Kuchen im Angebot. Das Krugparkfest endet um 20 Uhr.