Rathausstreit: Urteil erwartet

Brieselang (MOZ) Die Verkündigung des Urteils im Schadensersatzprozess zum Rathaus in Brieselang ist vom Oberlandesgericht (OLG) auf den 15. Juni verschoben worden. Das teilte Bürgermeister Wilhelm Garn (CDU) während der Sitzung der Gemeindevertretung am Mittwochabend mit.

Ein Ende juristischen Auseinandersetzung deutet sich damit an, allerdings mit noch ungewissem Ausgang. Der Rechtsstreit zwischen der beklagten Gemeinde Brieselang und der Eigentümerin des Rathausgebäudes dauert schon seit einigen Jahren an. Die Klägerin hatte zuletzt weiterhin darauf gepocht, dass der zwischen ihr und dem damaligen Amt Brieselang vor rund 22 Jahren notariell geschlossenen Vertrag zum Kauf des Objektes in Höhe von 3,6 Millionen Euro auch zum Tragen kommt.