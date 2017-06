artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Wegen Regenschauern haben sich Anhänger einer Pro-Europa-Kundgebung in Potsdam erst gar nicht im Freien getroffen. Die Veranstaltung war am Sonntag zuvor ins Trockene in eine ehemalige Kantine des Theaters verlagert worden, wie der Organisator mitteilte. Zur inzwischen elften Potsdamer Kundgebung der europaweiten Bewegung "Pulse of Europe" zog es demnach rund 50 Teilnehmer. Die etwas geringere Besucherzahl als sonst wurde auf das Wetter und das Pfingstwochenende zurückgeführt. Am 2. Juli wird es die nächste Kundgebung in der Stadt geben, wie es hieß. Die Bewegung setzt sich für Völkerverständigung, Frieden und ein geeintes Europa ein.