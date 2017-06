Fahrer nach Zusammenstoß mit Baum herausgeschleudert

artikel-ansicht/dg/0/

Heidesee (dpa) Ein 36 Jahre alter Autofahrer ist mit seinem Wagen in der Gemeinde Heidesee (Dahme-Spreewald) gegen einen Baum geprallt und dabei tödlich verletzt worden. Der Mann wurde durch den Aufprall aus dem Wagen geschleudert, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein vorbeifahrender Autofahrer entdeckte den Toten am Sonntagmorgen und alarmierte die Einsatzkräfte. Wann genau sich der Unfall auf einer Verbindungsstraße zwischen Gussow und Bindow ereignet hatte, blieb unklar.