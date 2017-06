Bechstein-Revue für einen guten Zweck

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner (moz) Konzerte hat das Carl-Bechstein-Gymnasium schon oft veranstaltet. Aber weil er in der Schülerschaft auch viele Talente auf anderen Feldern erkannte, hat sich Jörg Schulze, Deutsch- und Geschichtslehrer am Erkneraner Gymnasium, etwas Neues ausgedacht: eine Revue. Benannt wurde sie nahe liegender Weise nach dem Namensgeber, und damit war auch der Aufführungstermin gesetzt, der Geburtstag des Piano-Fabrikanten Bechstein am 1. Juni. Am Donnerstagabend war es soweit. Etwa 200 Schüler, Lehrer und andere Gäste füllten die Stadthalle, um die Premiere des neuen Formats zu erleben.