Einziges Deutschlandkonzert von Starkomponist Ludovico Einaudi

Berlin (MOZ) Vor der mit 6000 Menschen ausverkauften Waldbühne gibt zur Stunde der 61-jährige italienische Komponist und Pianist Ludovico Einaudi ("Ziemlich beste Freunde") ein bezauberndes Konzert. Minimalistisch wie seine Musik ist das Bühnenbild. "The Sun is back" waren die wenigen Worte, die er an seine Fans richtete. Dennoch nicken die verzaubert vor sich hin.