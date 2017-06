Erst HNE-Schnuppertag, dann Campusfest

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (vp) In zwei Wochen verwandelt sich die Eberswalder Innenstadt in eine große Partymeile. Zehn Jahre Paul-Wunderlich-Haus, Stadtfest FinE, Tag der offenen Tür an der Hochschule HNE zum 25. - es gibt viele Gründe zum Feiern am 17. Juni. Die Eberswalder sollten sich ihre Kräfte aber gut einteilen, denn am Abend lädt der AStA, der Allgemeine Studierendenausschuss, zudem zur Campusfete. Für die Studenten und alle Musikfans geht der Hochschultag beinahe nahtlos in das Campusfest über.