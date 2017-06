Bedenken gegen Riesen-Solarfeld

artikel-ansicht/dg/0/

Müncheberg (MOZ) In der Stadt wird bereits heftig über das Projekt Photovoltaikanlage Augustenaue gestritten, obwohl es noch nicht einmal einen formellen Antrag dazu gibt. Kritiker stören sich vor allem an der riesigen Dimension, die die Anlage laut Entwurf hätte.

Im Bauausschuss war das Vorhaben eines Investors durch die Projektentwickler bereits vorgestellt worden, erklärte dessen Vorsitzender Hans Domke (CDU) am Donnerstag in der Sitzung der Stadtverordneten. Auch im Müncheberger Ortsbeirat, ergänzte Domke, sei beraten worden. Kürzlich habe er die ihm vorliegenden Unterlagen an die Fraktionen weitergegeben. Bis August, wenn über das Projekt in großer Runde gesprochen werden soll, könne sich damit jedes Mitglied des höchsten städtischen Gremiums eine erste Meinung bilden.

Münchebergs Ortsvorsteher Reinhold Roth (SPD) will zwar einer Positionierung nicht vorgreifen, verwies aber darauf, "dass uns eine solche mögliche Millioneninvestition dieser Art nicht oft widerfahren wird". Den Kritikern hielt er entgegen: "Wir müssen auch im Blick behalten, dass wir weiter Licht haben wollen, wenn Atomkraft und Kohle als Energiequellen abgeschaltet sind."

Ihre Fraktion stehe dem Vorhaben äußerst kritisch gegenüber, betonte Marga von Tankeren (WG Aktion Zukunft). "Wir finden es nicht erstrebenswert, wenn jeder am Ortseingang gleich von 70 Hektar eingezäunter Fläche mit Solarpaneelen begrüßt wird. Unser Energiebedarf darf nicht nur mit solchen Großprojekten gedeckt werden - das ist ein Irrweg." Zudem sei fraglich, ob die Stadt finanziell von dem Vorhaben profitiere, da ihr - anders als beim Solarfeld auf dem Eggersdorfer Flugplatz - die Flächen nicht gehörten. "Und Gewerbesteuer fließt auch nicht, wenn die Firma auswärts sitzt", sagte sie.

Ähnlich skeptisch ist Frank Hahnel (Linke). "Das Solarfeld wäre gigantisch", stören auch ihn die Ausmaße. Hinzu komme, dass sich auf der Fläche "das größte Brutgebiet der Feldlerche in unserem Raum" befinde. Er fände kleine, dezentrale Projekte als bessere Lösung. Sebastian Alscher (WG Oberdorf) regte im Gespräch mit dem Investor an, "ob nicht ein Teil der Stromproduktion an Objekte in der Stadt gehen könnte", statt nach Süddeutschland geleitet zu werden.

Bei der Verwaltung hatte bisher keiner Papiere gesehen, um eine Beschlussvorlage vorbereiten zu können, ergab eine Nachfrage. Beim Vorhaben Photovoltaikanlage im Ortsteil Hoppegarten war nach dem Vorstoß des Investors im Ortsbeirat der Hinweis auf den Weg über die Verwaltung ergangen, der eingehalten wurde.

Das brachte die Bürgerinitiative auf den Plan, deren Argumenten sich die Stadtverordneten nicht verschlossen und das Vorhaben mehrheitlich ablehnten. Und das, obwohl unter jener Fläche, die sich der Wald zurückerobert hat, vor Jahren illegal Müll in Größenordnung entsorgt wurde. Die jetzt ins Auge gefasste Fläche direkt an der B 1/5 hingegen bedeutet 70 Hektar weniger Ackerland.