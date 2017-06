Expansion von Klein Gallien

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Das Wohngebiet Am Wasserturm soll weiter wachsen. Im Volksmund wird es spöttisch Gallisches Dorf oder Klein Gallien genannt. Das Baugebiet hinter der Mauer ist wegen der zentralen, ruhigen Lage geschätzt. Nach der Erweiterung am Aquarium geht es jetzt Richtung Schulgarten.

Platz für Eigenheime: Das Wohngebiet Am Wasserturm soll um die Brachfläche am Schulgarten im Vordergrund des Bildes erweitert werden. © MOZ/Oliver Voigt

Die steinerne Lärmschutzwand vor den Eigenheimen am Wasserturm brachten dem Wohngebiet schnell den Spitznamen Klein Gallien ein. Der 2002 noch nicht begrünte Wall aus Steinen in Gambionen, der die Siedlung vom Lärm des Heinersdorfer Damms schützt, sah tatsächlich wie eine Trutzburg der Gallier aus. Heute ist die Wand hinter einem grünen Schleier aus Fassadenbewuchs kaum noch zu sehen. Die Gallier dahinter schwören auf ihren ruhigen, mit einem Dorf zu vergleichenden Wohnstandort mitten in Schwedt.

Die 126 Eigenheimplätze und sechs größeren Parzellen für Reihen- und Mehrfamilienhäuser hinter dem steinernen Limes sind längst komplett bebaut. Kaum hatte die Stadt die Erweiterung des Wohngebietes auf der ehemaligen Festwiese erschlossen, sind diese 50 Grundstücke ebenfalls so gut wie weg. Lediglich drei Parzellen des Eigenheimgebietes "Am Aquarium" sind noch zu haben. Der zentrale Standort zwischen Wasserturm, Freizeitbad und Oder-Center ist so beliebt, dass selbst vergleichsweise hohe Quadratmeterpreise von mehr als 60 Euro nicht abschrecken.

Jetzt schlägt die Stadt vor, auch den ehemaligen Fahrschul-Übungsplatz für die Bebauung mit Eigenheimen freizugeben und damit das Wohngebiet Richtung Schulgarten zu erweitern. Das Wohngebiet "Am biologischen Schulgarten" soll weiteren neun Bauwilligen zu einem Grundstück verhelfen. "Wir haben nach wie vor einen großen Bedarf an Flächen für den privaten Wohnungsbau", begründet Stadtplaner Frank Hein das Vorhaben. Er schlägt vor, die bisherige Zweckbestimmung der Brachflächeaufzugeben und in Bauland umzuwandeln. Als das Baugebiet am Wassertum festgesetzt wurde, hatten die Stadtverordneten den ehemaligen Fahrschul-Übungsplatz als Erweiterungsfläche für den Schulgarten gesichert. Der Verein "Biologischer Schulgarten", der den Garten bewirtschaftet, hat eine Erweiterung auf der Fläche aktuell auch nicht mehr vorgesehen.

Für die Erweiterung des Wohngebietes am Aquarium ist wie für Klein Gallien eine Lärmschutzwand vorgesehen, diesmal Richtung Teichmannstraße. Damit wächst Klein Gallien auch äußerlich. Für die Expansion Richtung Schulgarten können sich die Bauleute aus dem Rathaus die Verlängerung des gallischen Schutzwalls am Heinersdorfer Damm vorstellen. 2018 will die Stadt diese Betonstraße durch eine neue aus Asphalt ersetzen.