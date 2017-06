artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (dpa) Zwei junge Menschen sind bei einem Autounfall auf einer Landstraße bei Falkensee ums Leben gekommen. Der 20-jährige Fahrer war am Sonntagabend aus zunächst unbekannter Ursache mit dem Wagen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei mitteilte. Mit schweren Verletzungen kam der Mann in ein Krankenhaus. Seine beiden Mitfahrer, ein 16-jähriges Mädchen sowie ein 17 Jahre alter Junge, starben am Unfallort.