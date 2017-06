Trauerhalle hat neues Umfeld

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Die Kreisstadt hat einen neuen schönsten Platz. Am Freitag wurde das komplett umgestaltete Areal an der Trauerhalle auf dem kommunalen Friedhof offiziell übergeben. Damit hat die Stadt die größten Gestaltungsmaßnahmen abgeschlossen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1578928/

Man meint im ersten Augenblick, einen Park zu betreten. Imposante Pergola stehen inmitten einer Grünanlage, davor Bänke, die zum Verweilen einladen, drumherum eine hell gepflasterte Fläche. "Das ist wunderschön geworden", findet Walter Bohmyer, der zufällig auf dem Friedhof ist. "Es sah wirklich nicht sehr schön hier aus. Und das jetzt auch die Abfallecke am Eingang hinter einer so schönen Klinkermauer verschwunden ist, finde ich ganz toll."

Landschaftsplaner Andreas Kittner zeigt sich selbst ganz begeistert von dem, was im Ergebnis vieler Planungsrunden und Dank der Arbeit der Firma LKT Frankfurt mit dem aus Seelow kommenden Geschäftsführer Günter Rogosch entstanden ist. "Es war das Ziel, den täglichen Publikumsverkehr von der Trauerhalle zu trennen", erklärt Kittner. Das wird mit der Pergola und der Anlage erreicht. Ein heller Pflasterweg führt daran vorbei. Hingucker ist die neue breite und helle Treppe, die gar nichts mehr mit dem alten Zugang gemein hat. Die Stufen waren mit Platten belegt, abgebrochen und hatten unterschiedliche Höhen. Zudem war der Terrassenbereich recht klein. Mit der neuen großzügigen Treppe ist nicht nur Platz, wenn einmal besonders viele Trauergäste an einer Beisetzungsfeier teilnehmen. Auch die Sargträger können jetzt gefahrlos agieren. Das verzinkte Geländer erfordert keinen Wartungsaufwand Kittner lobt die am Bau beteiligten Firmen. Die Zusammenarbeit sei völlig unkompliziert gewesen. Zudem hätten die Bauleute mit Polier Heiko Dehn fachlich sehr versiert gearbeitet.

Gunter Rogosch hört das Lob gern. "Das hängt auch damit zusammen, dass wir hier mit Firmen vor Ort zusammen gearbeitet haben", betont er. "Das hat mit der Stahlbau Seelow genauso prima geklappt wie mit der Tischlerei Kalies aus Solikante." Man kenne sich und könne sich aufeinander verlassen. Andreas Kittner verweist darauf, dass nicht nur die Bau- und Pflasterarbeiten pünktlich abgeschlossen wurden, sondern auch die Ausstattung fix und fertig ist. Das sei keinesfalls bei allen Bauvorhaben so. Bürgermeister Jörg Schröder schließt sich dem Lob an. Schon während des Baues sei das Vorhaben der reinste Besuchermagnet gewesen, sagt er schmunzelnd. Viele hätten die Arbeiten verfolgt. Zeitweise wirkte das Areal wie eine Großbaustelle. Geschuldet auch der Tatsache, dass der Wasser- und Abwasserzweckverband den Hauptleitungsanschluss aus der Mitte des Weges an die Seite verlegte. Dafür musste viel Erde bewegt werden. Von all dem ist nichts mehr zu sehen.

61 283 Euro hat die Umgestaltung gekostet. "Damit sind die größten Posten auf dem Friedhof geschafft", freut sich Bauamtsleiter Jörg Krüger. Sein Fachamt hat in der Planung und Betreuung tüchtig mitgewirkt. Erreicht worden sei auch, dass an der Kriegsgräberstätte noch eine Fläche gepflastert und die Treppe an einem Seiteneingang erneuert wurde. Die Firma sei im Kostenrahmen geblieben.

Das jahrelange Sorgenkind Friedhof ist nun Geschichte. Im vergangenen Jahr war die neue als Kreis angelegte große Urnen-Gemeinschaftsanlage geschaffen worden. Zudem wurde hinter der Trauer eine Lichtung gestaltet, auf der Baum-Bestattungen möglich sind. Rund 65 000 Euro waren dafür bereitgestellt worden. Hinzu kamen umfangreiche Baumpflege- und Fällarbeiten. Das Ergebnis ist ein Friedhof, der einem Park ähnelt und einlädt, inne zu halten.