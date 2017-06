Geschäftsführer nebenbei

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1578930/

Was Stefan Voss den Aufsichtsratsmitgliedern am Dienstagnachmittag mitteilte, bestätigte er der MOZ am Donnerstag: "Ich werde ab dem 1. 10. 2017 im Rahmen eines Anstellungsverhältnisses als Geschäftsführer für den Trägerverbund Independent Living - Verbund freier Jugendhilfeträger e.V. tätig sein." Voss hatte bereits Ende März um vorzeitige Auflösung seines Vertrages bei der MuV gebeten. OB Martin Wilke hatte ihn jedoch gebeten, bis 30. September seinen Vertrag zu erfüllen.

Im Impressum von Independent Living e.V. wird Voss jedoch bereits jetzt als Geschäftsführer aufgeführt. Vorstandsvorsitzender ist Andreas Spohn, von 2008 bis 2014 SPD-Fraktionsvorsitzender der Stadtverordnetenversammlung. Stefan Voss räumt ein: "Im geringen Umfang habe ich schon jetzt die Geschäftsführung übernommen und das entspricht auch dem vertraglichen Rahmen meines Anstellungsverhältnisses als Geschäftsführer der Messe und Veranstaltungs GmbH Frankfurt (Oder)." So gesehen arbeitet er bereits jetzt nebenbei als Geschäftsführer bei Independent Living.

Der Anwalt Stefan Voss, von 2009 bis 2013 Vorstandsvorsitzender der Helenesee AG, wurde 2013 auf Vorschlag der SPD Geschäftsführer der MuV. Zunächst war er von Ende November 2013 bis Mai 2014 Übergangs-Geschäftsführer, dann erhielt er einen Drei-Jahresvertrag. Gemäß seines Vertrages fasste der Aufsichtsrat am 20. April 2016 den Beschluss, seinen Vertrag um weitere drei Jahre ab 1. Juni 2017 zu verlängern. In einer Änderungsvereinbarung des Geschäftsführeranstellungsvertrages vereinbarte am 30. November 2016 der Aufsichtsrat mit Stefan Voss dann eine Tantiemenregelung für das Geschäftsjahr 2017. Bereits am 1. Dezember 2016 wird Stefan Voss in einer "Selbstverpflichtung zur Transparenz" von Independent Living e.V., Kinderfreundliche Welt e.V., unter Punkt 4 "Name und Funktion der wesentlichen Entscheidungsträger" aufgeführt. "Die Geschäftsführung erfolgt durch den Vorstand, Vorstandsvorsitzender ist Andreas Spohn, Stellvertreter sind Sabine Wutzmer und Stefan Voss", heißt es da. Um welche Art von Tätigkeit es sich dabei handelt, darauf gehen Voss und Spohn in ihren schriftlichen Antworten nicht ein.

Stefan Voss informierte am 30. März 2017 auf einer Mitarbeiterversammlung, dass er die MuV verlassen und eine andere berufliche Aufgabe in Berlin übernehmen wird. Am Wochenende zuvor hätte er in Berlin einen neuen Vertrag unterzeichnet. Für seinen Weggang von der MuV nannte er vor allem private Gründe. "Wie Entscheidungsträger in dieser Stadt mit meiner Person umgegangen sind, damit bin ich in der Tat unzufrieden", ergänzte Voss damals auch.

Im Geschäftsführeranstellungsvertrag von Stefan Voss von 2014 heißt es, dass der Geschäftsführer seine Arbeitskraft ausschließlich der Gesellschaft widmen werde. Jede andere Erwerbstätigkeit bedürfe der Zustimmung des Aufsichtsrates. Insbesondere die Übernahme von Aufsichtsratsmandaten oder ähnlicher Mandate bedürften der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Aufsichtsrates.

OB Martin Wilke reagiert auf die Tatsache, dass Voss zweimal als Geschäftsführer von öffentlichen Gesellschaften auftaucht, ausweichend: "Die Fragen zielen auf das Geschäftsführeranstellungsverhältnis von Herrn Voss bei der MuV GmbH und damit auf Angaben, die über die Wahrnehmung der Aufgaben des Geschäftsführers hinausgehen, sondern vielmehr die Persönlichkeitssphäre von Herrn Voss betreffen. Verstöße von Herrn Voss gegen seinen Geschäftsführeranstellungsvertrag sind dem Gesellschafter nicht bekannt." Was Wilke als Persönlichkeitssphäre bezeichnet, betrifft im Kern auch die mit öffentlichen Geldern finanzierten Geschäftsführergehälter von Institutionen.

Aufsichtsratsvorsitzender Christian Federlein (CDU) erklärt: "Von weiteren vergüteten oder ehrenamtlichen Geschäftsführertätigkeiten, welche Herr Voss während, neben und nach seiner Anstellung bei der MuV neu angenommen haben soll, ist mir nichts bekannt und ich wurde darüber auch nicht informiert. Auch gab es diesbezüglich keine mündlichen oder schriftlichen Informationen an den Aufsichtsrat der Messe- und Veranstaltungs GmbH Frankfurt (Oder)." Zur Klärung dieses Sachverhalts werde bei der nächsten Sitzung des Aufsichtsrates am 12. Juni kurzfristig ein Sondertagungsordnungspunkt aufgerufen. Auch Andreas Spohn, Vorstandschef von Independent Living, bestätigt, dass Voss schon jetzt in geringem Umfang als Geschäftsführer zur Verfügung stehe. Auf die Frage, ob Herr Voss dafür ein Gehalt beziehe, antwortete er nicht. Ebenso ging Stefan Voss auf diese Frage nicht ein.

Die Beteiligungssteuerungsabteilung in der Stadtverwaltung hatte in einer protokollierten Stellungnahme vor einiger Zeit dem Aufsichtsrat gegenüber generell Bedenken hinsichtlich einer vertraglichen Klausel über eine Nebentätigkeit von Herrn Voss vorgetragen.