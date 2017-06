Mosebach siegt bei polnischer Meisterschaft

artikel-ansicht/dg/0/

Kostrzyn (MOZ) Bei den internationalen polnischen Meisterschaften in Kostrzyn kämpften sich die Junior-Ringer aus dem Bundesleistungsstützpunkt Frankfurt, Karan Mosebach (75 kg) und Franz Richter (120 kg), zum Turniersieg bzw. auf den Bronzerang.

artikel-ansicht/dg/0/1/1578931/

Der Meisterschaft drückten die weißrussischen Junioren mit fünf von acht Titelgewinnen sowie fünf Silbermedaillen ihren Stempel auf. Der Deutsche Juniorenmeister Karan Mosebach durchbrach in seiner stark besetzten Gewichtsklasse deren Phalanx. Nach siegreichen Vorrundenduellen stand der Frankfurter im Finale dem Weißrussen Yurou Yauheni gegenüber, den er ebenfalls bezwang. Für Mosebach ist der Titel ein weiterer Erfolg in Richtung Junioren-Europameisterschaften in Dortmund Ende Juni.

Unter den Fittichen von Stützpunkttrainer Maik Bitterling trainiert auch Franz Richter, der ins schwerste Limit bis 120 kg aufrückte. "Mit 105 kg wollten wir ihm das Gewicht-reduzieren auf 96 kg ersparen. Er hat seine Sache sehr gut gemacht", so das Fazit des Trainers. Richter unterlag im ersten Duell, konnte aber in der Hoffnungsrunde weiterkämpfen. Dort bezwang der 19-jährige Abiturient der Eliteschule des Sports den Polen Marcel Elias mit 9:0 Wertungspunkten vorzeitig. Im Kampf um Bronze stand Richter dem Polen Patryck Kaminski gegenüber, den er bei den Kadetten-Europameisterschaften 2015 bezwungen hatte. Auch in Kostrzyn hatte Richter die Nase vorn und sicherte mit 3:2 Punkten Bronze.