Züchter aus Leidenschaft

Mindestens zwei gute Gründe gibt es, um am Sonntag, 14 Uhr, ganz in Familie, auf die Galopprennbahn nach Hoppegarten zu kommen. Zum einen messen talentierte dreijährige Stuten im Diana-Trial die Kräfte. Diese Zuchtprüfung ist ein wichtiger Test für den klassischen Preis der Diana. Zum anderen wird der traditionelle Ladies-Day die Damenwelt motivieren. Und mit dem Viertelfinale beginnt der beliebte Match Race-Cup. Das Hauptereignis trägt erstmals den Namen von Soldier Hollow im Titel. Der Hengst ist der ganze Stolz seines Besitzers Helmut von Finck.

"Ich finde diesen Renntag toll", erklärt der 58-Jährige, "und möchte helfen, ihn langfristig zu einem besonderen Event zu machen. Dabei habe ich auch an finanzielle Unterstützung gedacht. Gerhard Schöningh hat Hoppegarten hervorragend entwickelt, da wollen wir uns gern beteiligen." Im Leben des Bankierssohn aus München gab es ein Auf und Ab, geblieben ist jedoch die zeitig entdeckte Liebe zu den Pferden. "Sie sind", hat er einmal in einem Interview gesagt, "fantastische Wesen, stark und gutmütig. Wenn man mit ihnen gut umgeht, vermögen sie, viel zu leisten. Die Welt der Rennbahn ist faszinierend, für mich heute so wie damals." Damals, im Alter von 15 Jahren, bekam Helmut von Finck erstmals Kontakt mit dem Galopprennsport, "das war auf der Rennbahn in München-Riem. Ich habe sehr früh eigene Pferde gehabt. Parallel zu den Galoppern besaß ich auch Traber, bin selbst über 1000 Rennen gefahren mit vielen Siegen."

Ein glückliches Händchen bewies der mehrfache Familienvater beim Kauf junger Stuten für seine im Jahr 1989 begonnene Zucht. Zu den Gründerstuten gehörte die aus Irland stammende Waky Na. Mit ihr gewann Helmut von Finck im Jahr 1991 in Hoppegarten zwei Zuchtrennen. Der Beginn einer famosen Erfolgsgeschichte, denn Waky Nas Sohn Waky Nao avancierte zu einem mehrfachen Gruppen-Sieger und Deckhengst. Unvergessen der Sieg in der Berlin-Brandenburg Trophy 1998 nach einem denkwürdigen Ritt von Andrasch Starke gegen den aus England angereisten Lend A Hand. Die damals zu den wertvollsten Hoppegartener Rennen gehörende Gruppe II-Prüfung ging auch im Jahr 2001 an die markanten Rennfarben Helmut von Fincks. Diesmal glänzte Andrasch Starke auf Royal Dragon, erneut musste sich ein Gast aus England, die erstklassige Stute Golden Silca, geschlagen geben. Immer wieder gab es für den sehr engagierten Züchter Erfolgserlebnisse speziell in Hoppegarten, zuletzt am 3. Oktober 2016 mit Devastar im Preis der Deutschen Einheit. Es ist ein besonders glückliches Zusammentreffen, das am Sonntag Waky Nas Enkeltochter Walatah die Farben ihres Besitzers im Soldier Hollow Diana-Trial an den Start tragen wird.

Der neue Name im Renntitel ist zweifellos die Krönung der rennsportlichen Aktivitäten seines Eigentümers. Champion-Deckhengst Soldier Hollow ist hierzulande der gefragteste seiner Zunft. Ihn besuchen pro Saison bis zu 100 Pferdedamen. Einen Lebenstraum hat sich Helmut von Finck im Jahr 2000 mit dem Kauf des Gestütes Park Wiedingen bei Soltau im Zentrum der Lüneburger Heide erfüllt. "Dort stehen 15 Stuten, eine kleine, aber feine Zucht." Keine Frage, Helmut von Finck hat mit seinen Pferden nachhaltige Spuren in Rennsport und Vollblutzucht Europas und speziell in Hoppegarten hinterlassen. Und seit einem Jahr ist er auch ein Berliner, "meine Lebensgefährtin wohnt in der Hauptstadt".