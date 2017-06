Das hässliche Deutschland

artikel-ansicht/dg/0/

Nun, endlich steht der Brandenburger Termin für den Film, der 2015 erstmals in die Kinos kam und heute so aktuell ist wie das Jahr 1992. Die Bilder haben sich in das kollektive Gedächtnis eingeprägt: Tausende pöbeln in Rostock-Lichtenhagen gegen Ausländer, Neubaublocks gehen in Flammen auf, die Polizei ist hilflos, ein Gewaltexzess wird zum Volksfest. Von den Anschlägen auf Asylbewerberheime in Rostock-Lichtenhagen im Sommer 1992 erzählt der Film, der am Freitag, 9. Juni, um 19Uhr im Audimax der Technischen Hochschule Brandenburg (THB) gezeigt wird. Und nicht nur wegen der aktuellen Flüchtlingskrise und dem erstarkten rechten Rand, ist das Thema so brisant wie tagesaktuell. Die Bilder dieser Tage von den Gewaltexzessen eines entfesselten Mops in Rostock-Lichtenhagen gingen damals um die Welt und beherrschen noch heute die Erinnerung an die Nachwendezeit in Ostdeutschland. Das Foto eines Betrunkenen, der im Deutschland-Shirt und mit eingenässter Jogginghose den Hitlergruß zeigt, wurde zum Bild dieser Zeit, das jeder kennt und das ein neues, hässliches Deutschland symbolisierte, in dem Rechte es auf das Leben von Ausländern abgesehen haben.

Dem Regisseur Burhan Qurbani, Sohn afghanischer Einwanderer, ist mit seinem Spielfilm ein großartiges Zeitdokument gelungen. Zumal der Film auch ein zerrissenes Land zeigt: Die Wiedervereinigung hat sich für Millionen Ostdeutscher nicht als Glücksfall erwiesen. Dem Konsumrausch folgt die Leere im Portemonnaie. Die Arbeitslosigkeit erklimmt immer neue Rekorde, viele Ostdeutsche fühlen sich fremd und ratlos im eigenen Land. Das trifft auch gerade Jugendliche. Um sie dreht sich dieser Film. Um ihre Leere, ihre Perspektivlosigkeit - damals zu Beginn der Neunziger. Mit brillanten Schauspielern dreht Quorbanis einen Film, in dem Jugendliche, die keine Skinheads sind, dennoch zu Mitläufern und Tätern werden, die Steine und Molotowcocktails werfen. Der Film ist kein Werk über Rechtsradikalismus, sondern über Fremdenfeindlichkeit, die sich aus der Mitte der Gesellschaft entwickelt. Wie sich die Bilder doch gleichen. Wieder brennen Notunterkünfte und Asylbewerberheime...

Auch darüber wird bei der Diskussion im Anschluss an den Film zu reden sein. Die THB war, wie Hochschulsprecherin Heide Traemann sagt, "sofort und gern bereit, auch in diesem Fall wieder mit dem Kulturverein zusammenzuarbeiten." Schließlich seien viele Studenten noch so jung, dass sie die Ereignisse von Rostock-Lichtenhagen gar nicht persönlich kennen. Doch die aktuellen Bilder der Gewalt gegen Ausländer würden sich gar nicht so sehr von denen von 1992 unterscheiden.

Der Film "Wir sind jung. Wir sind stark." und die anschließende Diskussion sind für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren geeignet. Im großen Audimax finden auch Schulklassen und Leistungskurse Platz.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Der AStA (Allgemeiner Studierendenausschuss) der THB hat die Versorgung mit Getränken vor Ort übernommen.