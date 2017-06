Empfindliche Strafen drohen

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland (MOZ) Der Landkreis Havelland warnt vor illegalen Schrottsammlern, die in der Vergangenheit oftmals per Handwurfzettel dazu aufgerufen haben, ausgediente oder defekte Elektrogeräte wie Radio, Fernseher, Computer, Haushaltsgeräte, Gartengeräte & Co. aus privaten Haushalten entsorgen zu wollen. Den Angaben zufolge wurden zuletzt immer häufiger Zettel mit der Aufschrift "Wir suchen alle elektronischen Geräte" in die Briefkästen von Havelländern gesteckt. Auf den Zetteln wird dazu aufgefordert, bis zu einem bestimmten die ausrangierten elektronischen Geräte an den Straßenrand zu stellen. Auffallend sei, dass auf den Zetteln aber die Informationen zum Entsorger oder Sammler fehlten.

Der Landkreis Havelland hat nun darauf hingewiesen, "dass dieser Aufforderung auf keinen Fall nachgekommen werden sollte", da es sich um illegale Sammlungen handele. "Die Erfassung von Elektrogeräten aus privaten Haushalten darf nach gesetzlichen Vorschriften nur von öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern sowie den Herstellern vorgenommen werden. Diese Vorgehensweise ist erforderlich, um eine ordnungsgemäße Erfassung und anschließende umweltgerechte Entsorgung zu garantieren", hieß es in einer Mitteilung der Kreisverwaltung.

Erfolgten die legalen gewerblichen und gemeinnützigen Sammlungen, die außerdem bei der zuständigen Behörde angemeldet werden müssen, werden diese zwar ebenfalls mit Zetteln angekündigt, allerdings sind dort Angaben zur Firma, zum Ansprechpartner und eine Telefonnummer vermerkt.

Nach § 45 Abs. 1 Nr. 9 Elektro- und Elektronikgerätegesetz stellen illegale Sammlungen eine Ordnungswidrigkeit dar. Illegale Entsorgungen und die illegale Verbringung ins Ausland können als Straftaten geahndet werden. "Des Öfteren werden die Reste der Elektroaltgeräte in der Natur abgelagert, welche dann vom Landkreis entsorgt werden müssen, wenn der Verursacher nicht ermittelt werden kann. Das ist kostenaufwendig und wird letztendlich auf die Abfallgebühren umgelegt", erklärte Umweltamtsleiterin Christine Fliegner. "Außerdem gehen unserem Recyclingkreislauf bei einer illegalen Abfallverbringung ins Ausland wertvolle Metalle und seltene Erden verloren."

Grundsätzliche dürfen alle Vertreiber gemäß § 17 Abs. 3 ElektroG die Elektro- und Elektronikgeräte unentgeltlich zurücknehmen. Mit dem neuen Elektronikgerätegesetz sind Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für solche Geräte von mindestens 400 Quadratmetern verpflichtet, beim Verkauf eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Elektroaltgerät der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, unentgeltlich zurückzunehmen;

Elektroaltgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, in haushaltsüblichen Mengen unentgeltlich zurückzunehmen. Hingegen darf die Rücknahme nicht an den Kauf eine Elektro- oder Elektronikgerätes geknüpft werden.

Zudem kann eine Rückgabe des Altgerätes in Verbindung mit einer Lieferung der Neuware erfolgen. Sofern eine solche Rückgabe erwünscht ist, ist dies dem Vertreiber beim Abschluss des Kaufvertrages schriftlich mitzuteilen. Diese neue Regelung gilt auch für den Versandhandel.

Für die Havelländer besteht außerdem die Möglichkeit, die Elektroaltgeräte aus Privathaushalten oder andere Abfallarten an den drei großen Wertstoffhöfen abzugeben. Wichtig dabei ist, dass die Altbatterien und Akkus vor der Abgabe zu entfernen sind und getrennt erfasst werden müssen, beispielsweise in Sammelkartons im Handel. Ausnahme bilden im Altgerät fest verbaute Batterien und Akkus.

Die Wertstoffhöfe in Falkensee (Nauener Straße 97, 14612 Falkensee), Schwanebeck/Nauen (an der Deponie, Schwanebecker Weg 25, 14641 Nauen) und Bölkershof/Rathenow (an der Altdeponie, Böhner Chaussee, 14712 Rathenow) sind von Montag bis Donnerstag 9 bis 17 Uhr, am Freitag von 9 bis 18.30 Uhr sowie am Samstag von 9 bis 14 Uhr für die Annahme geöffnet.

Für Fragen stehen die untere Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde unter 03321/4035439 und die Abfallberatung unter 03321/4035418 zur Verfügung.