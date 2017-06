Turnerinnen von Gaselan erleben Turnfest in Berlin

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) "Wie bunt ist das denn" ist das Motto des Deutschen Turnfestes vom 4. bis 9 Juni in Berlin mit Wettkämpfen, Vorführungen und vielem mehr. Auch die Turnerinnen der SG Gaselan Fürstenwalde sind am Start. Sie nehmen unter anderem an Wettkämpfen, Lehrgängen und großen Sportveranstaltungen wie der Stadiongala und den deutschen Meisterschaften teil. Neben dem Ernst des Wettkampfes stehen Spaß und Freude am Turnen im Vordergrund.