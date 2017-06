320.000 Besucher im Museum Barberini

artikel-ansicht/dg/0/

Ab 17. Juni 2017 im Museum Barberini in Potsdam zu sehen: Edward Hopper, Sonntag, 1926. Aus der Phillips-Collection, Washington D. C. © MZV

In der 112-tägigen Laufzeit wurden rund 220 Schulklassen- und Kindergartengruppen sowie 1.070 weitere Gruppen durchgeführt. Plus 190 öffentliche Führungen. Darüber hinaus sind fast 30.300 Jahreskarten verkauft worden. Die preisgekrönte Museums-App wurde 37.800 Mal heruntergeladen und die Social-Media-Portale des Museums verzeichnen stetig wachsende Followerzahlen. Alle Zeitfenster-Tickets der letzten Ausstellungswochen, in denen bei verlängerten Öffnungszeiten täglich geöffnet war, waren frühzeitig ausgebucht. Mit mehr als 320.000 Besuchern in vier Monaten gilt die Neugründung des Museums Barberini als Meilenstein in der Museumslandschaft.

Damit übersteigt der große Zuspruch alle Erwartungen der Museumsleitung. Die Neugründung des Potsdamer Museums ist eine Initiative des SAP-Mitbegründers Prof. Dr. h.c. mult. Hasso Plattner und präsentiert unter der Leitung der Direktorin Dr. Ortrud Westheider Ausstellungen in internationalen Kooperationen.

"Wir hatten mit vielen Besuchern gerechnet, aber einen solchen Ansturm hatten wir nicht erwartet. Das ist natürlich das schönste Willkommensgeschenk, das wir hier in Potsdam bekommen können," äußerte sich Dr. Ortrud Westheider zum Abschluss der jetzigen Ausstellungen.

Die nächste ist in Vorbereitung: Vom 17. Juni bis zum 3. Oktober 2017 präsentiert das Museum in Zusammenarbeit mit der Phillips Collection, Washington, D. C. sein erstes internationales Kooperationsprojekt. Die Ausstellung "Von Hopper bis Rothko. Amerikas Weg in die Moderne" widmet sich der Entwicklung der amerikanischen Kunst vom Impressionismus bis zum Abstrakten Expressionismus. Die Phillips-Collection schickt dafür erstmals 68 Werke der frühen Amerikanischen Moderne nach Deutschland.

Wegen des Ab- und Aufbaus sind bis zum 13. Juni 2017 einzelne Ausstellungssäle nicht zugänglich (vom 14. bis 16. Juni bleibt das Museum geschlossen), weswegen der Besuch zum ermäßigten Eintrittspreis von 4 Euro möglich ist.