Eine Halle voller Bremsen

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1578943/

Wenn Roland Becker den Weg abschreitet, den ein Bremszylinder oder eine Bremsscheibe in Freienbrink künftig zurücklegen, ist er eine Weile unterwegs. 140 Meter ist das neue Lager lang. Seit gut zwei Wochen sind Mitarbeiter damit beschäftigt, die neun Meter hohe Halle zu bestücken. Wie ein Skelett füllen Regalreihen die riesige Fläche. Vereinzelt liegen schon ein paar Kisten und Pakete darin.

Das Lager ist für Produkte des Bremssystemherstellers Knorr Bremse gedacht. "Von zehn Produktionsstandorten aus Europa kommt Ware an, zum Beispiel aus Tschechien, Ungarn und Frankreich", sagt Becker. Der gelernte Industriekaufmann, der Informatik und Betriebswirtschaft studiert hat, kennt sich mit seinem Kunden bestens aus. "Bis Ende 2016 war ich bei Knorr Bremse beschäftigt", erklärt der 49-Jährige. Nun ist er Geschäftsführer beim Logistikdienstleister GLX.

Becker steht am Wareneingang. Die Tore 12 bis 17 dienen der Anlieferung. Lkw fahren sie an. Die Wareneingangskontrolle erfolgt. Ein Teil der Produkte geht in die Einzelverpackung, der andere ins Lager. "Wir haben hier Bremssysteme für Lkw, Busse und landwirtschaftliche Maschinen", sagt Becker.

An einer Packstation hantieren Mitarbeiter mit großen Kartons. Ein Stück weiter steht Martin Lange mit einem Zollstock am Förderband. Er installiert eine Verpackungsmaschine. Ein Stapel gefalteter Kartons steckt schon darin. "Die Maschine holt einen heraus, saugt ihn an, faltet ihn dabei auf, schiebt ihn über Rollen auf ein Förderband, wo ihn die Mitarbeiter bestücken", erklärt Becker. Rund zehn Pakete schaffe die Maschine pro Minute, etwa fünf mal so viel wie ein Mensch. Rund 300 000 Euro koste so eine Anlage.

Landen die Produkte im Lager, dürfen sie nur an den für sie reservierten Platz. Schrift und Code kennzeichnen ihn. Der gleiche Code ist am Produkt. Außerdem ist vermerkt, wie viele Teile von einer Sorte vorrätig sind. Vom "Allgemeinen Überholsatz", der am 26. Mai eingelagert wurde, sind es sieben.

Staplerfahrer Marc-Matthias Schwartz setzt eine Palette ins Regal, scannt den Code am Lagerplatz, dann das Schild an der Ware. "Erfolgreich quittiert", steht sofort auf dem Display seines Scanners. "Ist schon mal 'ne Erfahrung wert, wenn man den Aufbau so eines Lagers mitkriegt", sagt der 39-Jährige.

Wie viele Teile dereinst in den Regalen liegen werden, zeige sich erst, wenn die Zusammenführung der Lager Marzahn und Augsburg abgeschlossen ist, sagt Becker. Freienbrink ersetzt sie.

Bauherr des Lagers auf dem rund 47 000 Quadratmeter großen Grundstück ist die Goodman-Group. Rund Zwölf Millionen Euro investierte sie. Der Mietvertrag mit GLX ist zunächst für zehn Jahre geschlossen.

Becker ist am Warenausgang angekommen. Ab nächster Woche sollen auch an diesen Toren Lkw andocken, um Kunden wie Daimler, MAN und Schmitz Cargobull zu beliefern. Gearbeitet wird zunächst im Ein-Schicht-Betrieb. 35 Personen sind in der Halle, zehn in der Verwaltung im Obergeschoss tätig. Zudem gibt es dort Büros für Knorr-Bremse. Offizielle Eröffnung des Logistikzentrums ist am 20.Juni.