Potsdam (dpa) Die von SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz in die Wahlkampfdebatte gebrachte kostenlose Kita steht auch bei Rot-Rot in Brandenburg auf der Agenda. "Jedes Kind muss von Anfang an gleiche Chancen haben", hatte etwa SPD-Parteichef und Regierungschef Dietmar Woidke erst Mitte Mai zum Startschuss des Bundestagswahlkampfes der SPD in Brandenburg erklärt. Ein SPD-Landesparteitag hatte bereits beschlossen, ein Stufenmodell zu entwickeln, das schrittweise die Kitagebühren verringern soll.