"Das heißt aber nicht, dass wir nicht noch gehörig Dampf machen müssen, um mit einem respektablen Ergebnis wieder in den Bundestag einziehen zu können. Die steigende Mitgliederzahl, 4.600 Neumitglieder kann die FDP inzwischen verbuchen, ist erfreulich und macht sich auch in unserem Kreisverband bemerkbar. Vor allem freut mich, dass es inzwischen wieder junge Menschen zu uns zieht. Wir werden in den Wochen bis zur Wahl verstärkt auch Werbung betreiben, ein Neuanfang wurde mit der Facebook-Seite des Kreisverbands schon gemacht, die ein junger Mann betreut, der erst kürzlich zu uns gestoßen ist." Im Juni wird der Kreisvorstand die Kampagne zur Bundestagswahl beraten. Das sei allerdings nicht ganz einfach, da der Landkreis Havelland in drei Wahlkreise unterteilt ist, die sich in drei andere Landkreise erstrecken. "Aber auch ein Kreisverband wächst mit seinen Aufgaben", so Richter.