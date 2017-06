Gläserner Ketziner Haushalt

artikel-ansicht/dg/0/

Wie die Stadtverwaltung informiert, sollen sich in diesem "Interaktiven Haushalt" die einzelnen Bereiche und Ebenen des Haushaltes intuitiv erschließen. Auf der Ebene des Finanzplanes kann man sich beispielsweise alle Investitionen des aktuellen Haushaltsjahres anzeigen lassen.

Die graphischen Darstellungen des Haushaltes sind so gestaltet, dass grundsätzlich sowohl die dazugehörigen Basisdaten mittels Mauszeiger beziehungsweise Doppelklick aufgerufen werden können als auch ein "Abtauchen" in die nächste Ebene ermöglicht wird. So können beispielsweise, von der Eingangsseite startend, die Ergebnisse des Ergebnisplanes als auch des Finanzplanes jeweils in Gesamtsumme über einen Zeitraum von sechs Jahren jahresbezogen dargestellt und durch Doppelklicken auch die Produktbereiche, Produktgruppen und sogar das einzelne Produkt differenziert betrachtet werden. Dieser "Interaktive Haushalt" entstand in Zusammenarbeit mit der IKVS (Interkommunale Vergleichssysteme). Infos: www.ketzin.de.