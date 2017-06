Prinzessin für einen Tag

artikel-ansicht/dg/0/

Semlin (MOZ) "In jeder Frau steckt ein Topmodel", sagt Uwe Lerch, Marketingdirektor der MAXX Creative Events GmbH im nordrhein-westfälischen Bendorf. "Seit 15 Jahren sind wir mit unserem exklusiven Foto-Beauty-Event "Princess for one day' im deutschsprachigen Raum auf Tour und beweisen Frauen, dass Schönheit und positive Ausstrahlung keine Frage von Alter oder Kleidergröße sind."

Daniela Haupt, die schon dreimal teilnahm, holt Uwe Lerch mit "Princess for one day" im November in ihren Wohnort Semlin.

Die für den Event angemeldeten Frauen werden vor Ort durch erfahrene Hair- und Make-Up-Artists professionell geschminkt und gestylt, ohne Haare zu färben oder zu schneiden. Dabei geben sie auch ihre Tipps weiter, die man auch zuhause mit handelsüblichen Produkten in wenigen Minuten umsetzen kann.

Höhepunkt des etwa dreistündigen Events ist ein Fotoshooting mit Guido Karp. Dabei werden die Frauen perfekt ins Licht gesetzt. Der in Hollywood lebende Fotograf begleitete schon Musikstars wie die Rolling Stones, Rammstein oder Helene Fischer auf ihren Tourneen und fotografierte viele Alben-Cover. Der Fotograf ist Mit-Initiator von "Princess for one day". Für ihn ist eine neue Herausforderung gewesen, nicht professionelle Models zu fotografieren. Das Porträtfoto erhält jede Teilnehmerin im A3-Format und zusätzlich auf CD mit nachhause.

"Wir suchen keine Models. In der Tat sind die meisten Frauen, die sich für dieses Event anmelden zwischen 35 und 55 Jahre alt. Die älteste Teilnehmerin war 89 Jahre", so Uwe Lerch weiter. "Aufgrund des Porträtfotos spielt auch die Auswahl der passenden Schuhe keine Rolle. Die Frauen sollten an diesem Tag auch möglichst ungeschminkt kommen."

Während der diesjährigen 100-Tage-Tour durch Deutschland, Österreich, Luxemburg und der Schweiz kommt "Princess for one day" am 22. November erstmals ins Havelland. Daniela Haupt holte das Event in ihren Wohnort. "Ich war inzwischen schon dreimal, gleich mit jeweils mehreren Frauen, dabei. Das war jeweils in Berlin", erzählt die Semlinerin. "Über Facebook habe ich Uwe Lerch einfach mal angefragt, ob "Princess for one day' auch mal nach Rathenow kommen würde." So legt das Foto-Beauty-Event zwischen den Stationen Berlin und Rostock einen Stopp in Semlin ein. "In die großen Städte kommen immer wieder viele Frauen aus der Umlandregion", so Uwe Lerch. "Und wir suchen immer wieder auch neue Orte für unsere Tourneen alle 18 Monate."

Das Fotoshooting mit Starfotograf Guido Karp findet am 22. November in der "Festscheune" in Semlin statt. Online anmelden können sich Frauen ab 16 Jahren ab sofort unter www.princess-for-one-day.de. Dort erhält man auch weitere Informationen. BRAWO-Leserinnen erhalten bei Eingabe des Codes "Leser-Rabatt-BRAWO" bei der Anmeldung zehn Euro Rabatt. Maximal 125 Frauen können sich an diesem Tag anmelden.