Von Bahnbrücke auf Verkehrsschilder geschossen

Oranienburg (dpa) Zwei junge Männer stehen im Verdacht, mit einem Luftdruckgewehr von einer Bahnbrücke in Oranienburg (Oberhavel) auf Verkehrsschilder geschossen zu haben. Polizisten griffen in der Nacht zu Sonntag die beiden 18-Jährigen dort auf, wie die Beamten am Montag mitteilten. Die jungen Männer trugen Tarnanzüge und hatten ein Softairgewehr, Munition und ein Messer bei sich. Die Polizei ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.